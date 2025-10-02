San Salvador: habrá una Jornada a Campo del Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina

Bajo el slogan “Nuevas tecnologías para la ganadería mesopotámica”, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) llevará a cabo una nueva Jornada a Campo en el Establecimiento La Lucrecia de San Salvador, Provincia de Entre Ríos (Acceso a Jubileo, Ruta Nacional 18 Km 190). Será el próximo jueves 16 de octubre de 2025.

La jornada, que contará con la participación especial del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), incluirá disertaciones técnicas y una visita al establecimiento con tres “paradas” o salidas a campo: “Drones en la ganadería, un aliado estratégico para la producción”, “Selección de reproductores considerando sus aspectos fenotípicos” y “Trébol Alejandría, Valor nutricional-Versatilidad para alimentación animal”.

Además de la presentación del planteo productivo del establecimiento a cargo de Víctor Odiard y Manuel Odiard, algunas de las disertaciones previstas son las siguientes:

“Oportunidades y retos para posicionar a la carne argentina como libre de deforestación en el mercado de la Unión Europea” (Dr. Gerardo Leotta, Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, y Ing. Agr. M. Sc. Adrián Bifaretti, IPCVA).

“Trazabilidad individual electrónica bovina y tipificación de carne. Proyecto TRAZA” (Med. Vet. Silvio D. Marchetti, Dirección Nacional de Producción Ganadera).

“Manejo de lactancia en vientres y suplementación de la hembra de reposición” (Med. Vet. Sebastián Vittone, INTA Concepción del Uruguay).

“El manejo como base de sustentabilidad y rentabilidad” (Ing. Agr. Pablo Etcheverry).

La apertura del encuentro estará a cargo de los propietarios del establecimiento, Víctor Odiard y Manuel Odiard, el Director Regional del INTA, Dr. Jorge Gvozdenovich, y autoridades del IPCVA.

La entrada será libre y gratuita pero con cupos limitados por lo que se solicita realizar una inscripción en

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9kNBkK8i55YZus__iOA3ALH9p64FZ91PSMBzqhK4CFXO0wg/viewform

No se suspende por lluvia.