Fórmula 1: Colapinto quedó 19° en la primera práctica del GP de Singapur

El piloto argentino Franco Colapinto salió a la pista del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 y afrontó este viernes su primera práctica libre: quedó en el 19° puesto, solo por delante de Alex Albon (su viejo compañero en Williams que sufrió un desperfecto técnico) y casi un segundo detrás (a 0.946) del francés Pierre Gasly en Alpine. A las 10 llevará a cabo la FP2.

El piloto argentino, que este fin de semana competirá en la decimoctava carrera de la F1, tuvo su mejor tiempo en 1:33.324 a lo largo de las 26 vueltas que sumó en Marina Bay. En cuanto al resto de los corredores, Fernando Alonso sorprendió a todos en el callejero y fue el más rápido de la tanda con 1:31.116 a bordo de su Aston Martin, seguido por Charles Leclerc (1:31.266) y Max Verstappen (1:31.392).