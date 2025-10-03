Este domingo arranca un nuevo ciclo de proyecciones en el Almacén

El cineclub Almacén de los 33 abrirá un nuevo ciclo dedicado a las criaturas más llamativas del género de terror. La propuesta, titulada "Ciclo Monstruoso", comenzará con la proyección de Un hombre lobo americano en Londres, la película de John Landis estrenada en 1981 que marcó un antes y un después en la representación cinematográfica de la licantropía. La función se realizará este domingo 5 de octubre, a las 20, en la sede de Bavio y Courreges.

La iniciativa busca recuperar, en el mes de octubre y en vísperas de Halloween, a los monstruos clásicos que definieron generaciones. En esta ocasión, la figura del hombre lobo será la protagonista, con una película que se convirtió en referencia obligada para el género gracias a la combinación del humor negro y el drama. El film, producido entre Estados Unidos y Gran Bretaña, fue premiada en 1982 con el Óscar al Mejor Maquillaje, un galardón que inauguró esta categoría en la Academia y que reconoció el trabajo de Rick Baker en las escenas de transformación del protagonista.

La trama relata la historia de dos estudiantes estadounidenses que viajan por Europa y son atacados en la campiña inglesa por una extraña criatura. Uno de ellos muere en el acto y el otro sobrevive, aunque pronto descubre que heredó la maldición del hombre lobo. A partir de ahí, el personaje a vivir momentos tensos, entre lo humano y lo monstruoso, la soledad, la violencia y el deseo.

El cineclub propuso además un detalle lúdico para acompañar la proyección. Se trata de un dresscode inspirado en la iconografía popular del licántropo. Quienes asistan podrán sumarse vistiendo camisas a cuadros o camperas universitarias, símbolos asociados al imaginario del hombre lobo. Aunque no es obligatorio, participar de esta consigna permitirá acceder a sorteos de pósters, entradas y otros obsequios.

Las entradas podrán adquirirse en puerta el día de la función a solo $2.000.