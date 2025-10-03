Torneo Clausura: en un duelo de opuestos, Unión irá por un triunfo

Unión irá por un triunfo ante Aldosivi que le permita seguir en lo más alto de las posiciones de la Zona A.

Unión y Aldosivi jugarán este viernes, desde las 21.15, en el Estadio 15 de Abril, por el Torneo Clausura. El Tatengue, líder de la Zona A, quiere conservar su puesto y extender su racha de siete partidos sin conocer la derrota. En las antípodas, el cuadro marplatense marcha último en su grupo, en los promedios y en la tabla anual y necesita sumar para comenzar a alejarse del descenso. El cotejo será controlado por Andrés Merlos.

Sin hacer mucho ruido, el conjunto santafesino ya lleva dos fechas como líder en solitario de la Zona A, puesto que conservó a pesar de haber empatado en sus anteriores dos presentaciones ante Independiente Rivadavia y Banfield. Ahora intentará seguir en lo más alto y aumentar su invicto, al que lo acompaña el dato de ser el equipo que más goles anotó en el Torneo Clausura, con 15. La mayoría de ellos fueron convertidos por Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia y Mauricio Martínez, que suman 10 tantos.

El Tiburón atraviesa un momento diametralmente opuesto, ocupando el último lugar en las tres tablas, con la amenaza del descenso latente y sin triunfos en el Torneo Clausura, en el que hizo únicamente un gol en la derrota por 3 a 1 contra Barracas Central.

La institución portuaria necesita sumar de a tres y ante la emergencia despidió al entrenador Mariano Charlier y contrató a Guillermo Farré, que aún no pudo enderezar el rumbo de sus nuevos dirigidos y cayó en sus dos presentaciones ante Tigre y Sarmiento. En el interín, los hinchas organizaron un banderazo e incluso encararon al presidente Hernán Tillous y al recién llegado director técnico.

FORMACIONES

UNIÓN

Matías Tagliamonte; Mateo Del Blanco, Valentín Fascendini, Maizon Rodríguez, Lautaro Vargas; Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Julián Palacios; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona, Franco Fragapane. DT: Leonardo Madelón.

ALDOSIVI

Jorge Carranza; Fernando Román, Yonathan Cabral, Santiago Moya, Giuliano Cerato; Tiago Serrago, Roberto Bochi, Federico Gino; Agustín Palavecino, Justo Giani, Facundo De La Vega. DT: Guillermo Farré.

Árbitro: Andrés Merlos. VAR: Nicolás Lamolina. Cancha: Unión. Hora: 21.15 (TNT Sports Premium).