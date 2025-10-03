OSER centralizó las autorizaciones médicas: aseguran que se busca “reducir tiempos de espera a 48 horas”

El Centro Único de Derivaciones y Autorizaciones (CUDA) de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) implementó un nuevo sistema de auditoría médica centralizado y digital, con el objetivo de agilizar los trámites de autorizaciones y evitar largas filas en las sedes de la obra social.

El director del área, José Vázquez, explicó ante Canal Once que la reestructuración busca optimizar la atención: “Estamos digitalizando todo lo que es la auditoría médica. Centralizamos a los profesionales en Casa Central para mejorar los tiempos y disminuir las esperas a los afiliados”.

Trámites más ágiles

“Hoy por hoy, el afiliado debe dirigirse a la delegación más cercana, pero no es necesario que haya un médico presente en el lugar. Hemos conformado un equipo de trabajo más ágil y dinámico que permitió reducir los tiempos de auditoría a 48 horas. El afiliado deja la documentación, se le genera un número de trámite y luego recibe la autorización en su correo electrónico o celular. Estamos trabajando para acortar aún más esos plazos”, explicó.

Además, OSER lanzó una aplicación que permite a los usuarios generar sus propios trámites de manera digital. “El afiliado puede iniciar el pedido desde la app y recibir la respuesta sin necesidad de acercarse a la delegación”, destacó Vázquez.

Atención a casos urgentes

El director aclaró que, en casos de urgencia, el sistema contempla resoluciones inmediatas: “Si el afiliado concurre a una clínica o sanatorio, la guardia resuelve en el momento. También contamos con un equipo preparado para acelerar autorizaciones en situaciones críticas”.

Capacitación en las sedes

Vázquez señaló que en cada delegación hay personal destinado a capacitar a los afiliados en el uso de la aplicación: “A muchos les cuesta adaptarse a los cambios digitales, pero estamos acompañando el proceso e incluso ayudando a descargar la app en sus celulares”.

El funcionario remarcó que el objetivo es avanzar en etapas: “Esta es la primera fase, pero buscamos reducir aún más los tiempos. Apostamos a un sistema más ágil y cómodo para los afiliados”.

Un nuevo paradigma en la gestión

Con este cambio, OSER apunta a una atención más dinámica, optimizando los recursos médicos y administrativos. Las autoridades reiteraron que, si bien los afiliados aún pueden acercarse a las sedes, la recomendación es familiarizarse con la aplicación y utilizar los medios digitales para facilitar la gestión.