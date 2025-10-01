Colón moderniza sus servicios tributarios con más trámites online

“Queremos que cada trámite sea simple y transparente, sin traslados innecesarios ni esperas”, señalaron desde el área de Modernización.

Con esta mejora, la gestión municipal se acerca aún más a la comunidad, agilizando procesos y garantizando mayor previsibilidad en la atención. “Queremos que cada trámite sea simple y transparente, sin traslados innecesarios ni esperas”, señalaron desde el área de Modernización

La Municipalidad de Colón habilitó nuevas gestiones en el Portal Tributario para que vecinos realicen trámites desde cualquier dispositivo, las 24 horas, de forma rápida y segura.

En el marco del Plan Municipal de Modernización, se ampliaron y optimizaron los servicios disponibles en el Portal Tributario www.rentascolon.gob.ar. La plataforma permite registrarse una sola vez con el número de inmueble y comenzar a operar en línea, reduciendo tiempos, costos y uso de papel.

¿Qué trámites se pueden hacer online?

- Recuperación vehicular.

- Certificados de Libre Deuda, en forma gratuita e instantánea (para personas o inmuebles).

- Consulta de cuenta corriente (inmuebles, personas y comercios).

- Consulta de Mejoras Urbanas.

- Cementerio: consulta de cuenta corriente y pagos online.

- Planes de pago y gestión de períodos adeudados.

- Declaraciones Juradas de comercio (Tasa de Higiene).

- Pago online con QR 3.0 y múltiples medios: tarjeta de débito, DEBIN, débito directo, transferencias 3.0, e-Pagos, MODO, Mercado Pago.

- Impresión de boletas desde la web y acceso por QR en boletas.

Beneficios para los contribuyentes

- Trámites 24/7, desde el hogar o el trabajo.

- Procesos rápidos, seguros y transparentes.

- Menos filas y ahorro de tiempo.

- Disminución del uso de papel y mayor eficiencia administrativa.

¿Cómo empezar?

- Ingresar a www.rentascolon.gob.ar

- Registrarse por única vez en el Portal Tributario con el número de inmueble.

- Acceder al panel personal y elegir el trámite a realizar.