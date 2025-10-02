Burgos sobre la reforma al juicio por jurados: "Nuevamente gana lo peor de la casta judicial"

La sanción definitiva de la reforma a la ley de Juicio por Jurados por parte de la Cámara de Senadores de Entre Ríos provocó la inmediata y dura reacción de varios sectores, entre ellos, de la candidata a diputada nacional Nadia Burgos, quien consideró que los cambios en la normativa constituyen un retroceso en lo que respecta a la participación ciudadana.

Con la reforma de la Ley de Juicio por Jurados nuevamente gana lo peor de la casta judicial”, advirtió, consideró que se trata de “un ataque a una de las medidas de democratización que la ciudadanía tiene para participar de la Justicia” y cuestionó que con este paso “uno de los sectores más corporativos del Poder Judicial busca seguir frenando cualquier tipo de control social”.

Para la dirigente, esta reforma "implica un retroceso e una conquista que se había logrado con muchísima pelea" y que, además, va "a contramano de lo que establece la propia Constitución Nacional", publicó Apf Digital.

“Creemos que en lugar de reducir la intervención de los Juicios por Jurados habría que tomar medidas más estructurales para eliminar todos los privilegios del Poder Judicial y, en este marco, deberíamos estar discutiendo la elección directa de jueces y fiscales por el voto popular, y la ampliación del juicio por jurado”, consideró la dirigente.

Finalmente, Burgos centró el repudio en la decisión de ambas cámaras legislativas de avalar la polémica reforma y en quienes impulsaron “esta reforma antidemocrática” que fue presentada por el Poder Ejecutivo.