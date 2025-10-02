Franco Colapinto: “El cansancio por la deshidratación hace difícil mantener la concentración”

El piloto argentino Franco Colapinto habló de las condiciones de extremo calor que vivirán en el circuito de Marina Bay, escenario del Gran Premio de Singapur, por la 18ª fecha de la Fórmula 1. “Es una carrera dura en cuanto a lo físico, pero la parte mental es aún más difícil”, reconoció.

“Son muchas vueltas y mucho calor, y el cansancio por la deshidratación hace difícil mantener la concentración”, sostuvo el piloto argentino, que el año pasado perdió nada menos que cuatro kilos durante el fin de semana en tierras asiáticas, se decretó “riesgo de calor” por parte de la FIA.

“Hay carreras que por la fuerza G son más duras. Pero en cuanto a mantener el foco, sin dudas Singapur es de lo más duro”, agregó Franco. En ese contexto, buscan mejorar el rendimiento de un Alpine que ha mostrado inconvenientes para pelear de lleno. Incluso la escudería francesa marcha al fondo del Campeonato de Constructores, con una escasa cosecha de apenas 20 unidades.

“Obviamente al auto le falta mucha performance y estamos muy lejos de donde deberíamos, pero lo importante es que yo siga mejorando y entendiendo el auto. Estamos trabajando mejor con el equipo y eso es algo positivo”, declaró Colapinto. En las últimas carreras, el pilarense se ha mostrado a la par -e incluso por encima- de su compañero Pierre Gasly. “Estoy encontrando el camino. Por donde ir con el setup, qué buscar desde que empiezo la FP1 y por qué dirección ir”, explicó al respecto.