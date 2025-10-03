Foro de Concejales de JxER resaltaron el anuncio para reducir tasas municipales en la boleta de luz

Desde el Foro de Concejales de Juntos por Entre Ríos celebró el anuncio del gobierno provincial con varios municipios para la reducción del pago de tasas municipales en la factura de energía eléctrica.

“Esta medida que implica la disminución de las Tasas de alumbrado público impactará en las familias entrerrianas que pagan tasas municipales más altas, siendo un alivio porcentual importante a partir del próximo año 2026”, consideraron.

Los concejales que integran el Foro provincial “apoyamos e impulsamos toda medida tendiente a mejorar la calidad de vida de los entrerrianos, allí estaremos, en cada departamento trabajando en elaborar proyectos de adhesión a la medida anunciada aún en aquellos municipios donde los intendentes no han logrado interpretar y cuestionan lo que tantas veces reclamaron, alivios de verdad para vecinos que tanto necesitan de estas decisiones del gobierno provincial”.

Por último coincidieron “en todo con el objetivo de nuestro gobernador Rogelio Frigerio de lograr que Entre Ríos se transforme en una de las provincias más competitivas en términos de energía, en ese camino vamos, eficiencia y transparencia para más y mejor competitividad energética”.