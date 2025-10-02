Otorgaron 60 días de prisión preventiva domiciliaria al joven que apuñaló a la pareja de su madre en una pelea

Franco Azziani Cánepa asiste a Retamoso, quien estuvo acompañado por familiares que serán los garantes de la domiciliaria.

Tras un acuerdo entre la fiscal Patricia Yedro y el abogado defensor, Franco Azziani Cánepa, el joven de 18 años que apuñaló a la pareja de su madre en el contexto de una pelea en el barrio San Jorge de Paraná, quedará los próximos 60 días con prisión preventiva domiciliaria.

Así se resolvió en una audiencia al mediodía de este miércoles, ante la jueza de Garantías Elisa Zilli. En esta instancia se expuso que el delito imputado a Jeremías Retamoso, de 18 años, es homicidio en grado de tentativa.

Según los elementos reunidos por Fiscalía en base a las actuaciones policiales, el acusado corrió a la pareja de su madre, Diego Armando Martínez, en inmediaciones de la plaza de Anacleto Medina con un arma blanca. Lo alcanzó en inmediaciones de calle Indios Beguaes, y le asestó al menos ocho puntazos. La víctima sufrió heridas en el tórax, en ambos brazos y ambas piernas.

La fiscal Patricia Yedro está a cargo de la investigación y la acusación pública.

Acerca del contexto del violento suceso, hay evidencias como videos grabados por vecinos, que el herido también tenía un arma blanca. A su vez, se expuso que Martínez le había robado frecuentemente a Retamoso. Todo ello en un contexto de adicciones de ambos involucrados.

Además, tal como ha informado ANÁLISIS, hay una historia previa tanto del acusado y de la víctima, marcada por la violencia y los homicidios.

Fuentes del barrio contaron que Jeremías es hermano de Kevin y Maximiliano Paniagua. Kevin se encuentra en la cárcel y no saldrá por mucho tiempo: siendo menor, asesinó a tres jóvenes y, mientras cumplía la condena por estos crímenes, mató a seis internos quemándolos vivos en la Unidad Penal de Victoria en 2017, cuando junto a dos cómplices encendió un colchón, lo arrojó dentro de una celda y trabó la puerta. Maxi cometió dos homicidios, uno cuando era menor y otro ya siendo mayor de edad. Estuvo preso y salió hace un tiempo, pero regresó a la cárcel hace aproximadamente un mes porque le pegó cinco balazos a un muchacho en la plaza del barrio San Jorge en plena tarde.

A su vez, Martínez es hermano de Raúl Alejandro Martínez, el hombre que fue asesinado en marzo del año pasado en el barrio El Trébol en un conflicto por narcomenudeo. A su vez, otro hermano suyo sería quien asesinó a un albañil en el barrio Belgrano y luego apareció sin vida en su celda de la cárcel de Paraná, en un caso que se terminó definiendo como suicidio, aunque en su entorno dudaban de ello.