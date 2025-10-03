Llega el Festival Mirador Tec con cultura, innovación y tecnología

El Gobierno de Entre Ríos invita a disfrutar el evento que se realizará este viernes 3 de octubre en el parque Patito Sirirí, de Paraná. Desde las 17:30 se desarrollará una experiencia 360 al aire libre con música en vivo, video mapping, performances artísticas y sabores.

La propuesta es organizada junto al Mirador Tec, con apoyo del Iapser Seguros, la Secretaría de Cultura y la Dirección de Industrias Culturales y Creativas de la provincia. Participan también, en una alianza público y privada, Tierra Bomba y Paraná Come.

Programación

17:30 La Banda del KBE

19: El Combo Mutante.

20:30: Video mapping, performance y site specific.

21: Las Modas.

21:45: DJ Nicolás Negrete.

22:15: Factor Fun.

23: DJ Nicolás Negrete & Performance Mergulhar y Gogo Dance.

La intervención artística Perfomance & Site Specific, estará bajo la dirección de @PacaSideral, con las PlayflowPerformace como artistas invitadas.

Durante toda la jornada se podrán disfrutar los sabores de un patio gastronómico.

Sobre el Mirador Tec

El festival celebra la apertura de un nuevo espacio público-privado en la ciudad. El Mirador Tec es un edificio sostenible que combina la innovación tecnológica con la participación ciudadana, impulsando la economía del conocimiento y la economía naranja.

En articulación con La Vieja Usina, el Mirador Tec Inmersivo, el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos y el Centro Provincial de Convenciones, se conforma un polo cultural y tecnológico único en la región. Con una vista privilegiada al río Paraná, este nuevo parque tecnológico abre sus puertas para ser habitado de manera creativa.

La propuesta es libre y gratuita.