Rescataron a un mono carayá que una familia tenía enjaulado en una vivienda en Entre Ríos

Integrantes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Paraná", con apoyo Escuadrón 56 "Gualeguaychú", dieron cumplimento al registro de un inmueble por la presencia de un mono carayá en presunto cautiverio.

La medida judicial se llevó a cabo a partir de una investigación iniciada el pasado mes de mayo, en la que trascendió el paradero del ejemplar, el cual había sido trasladado por la repercusión del hecho en redes sociales.

Al arribar al domicilio, una finca ubicada en la localidad de General Galarza (Entre Ríos), los uniformados solicitaron al responsable del lugar, la entrega del ejemplar.

Los funcionarios, en conjunto con Personal de la Dirección Provincial de Fiscalización y Recursos Naturales, constataron que el animal se encontraba dentro de una jaula y efectuaron el traslado correspondiente de mismo hasta una reserva de la localidad de San Benito.

Intervino en el procedimiento, el Juzgado Federal de Victoria.