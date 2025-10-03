Primera Nacional: Asís, la duda de Patronato para jugar en Caballito

Patronato buscará una victoria en Caballito para terminar lo más arriba posible en las posiciones.

En Caballito, Patronato cerrará su participación en la fase clasificatoria de la Primera Nacional, será frente a Ferro y con la mira puesta en el Torneo Reducido. El Santo buscará los tres puntos con la premisa de terminar lo más arriba posible en la Zona A y de esa manera contar con la localía en el primer cruce del mini certamen, a partido único.

A este partido clave, el equipo que dirige técnicamente Gabriel Gómez llega en óptimas condiciones. En este marco, la incógnita para enfrentar al Verdolaga pasa por la presencia, o no, de Gonzalo Asis.

El defensor es el único jugador de Patronato que está al límite de amarillas. Si recibe una más, se perderá el primer partido del Reducido, ya que la limpieza de sanciones recién comienza en esa fase. La situación lleva a pensar que Gómez podría decidir preservarlo.

En caso de que el ex Platense no juegue, el DT tiene en mente a Valentín Pereyra como alternativa, lo que obligaría a Maximiliano Rueda a volver a ocupar el lateral derecho.

De todas formas, no se descartan más variantes en el equipo, que mantendría el mismo esquema utilizado ante Almagro, señala Código Patrón.