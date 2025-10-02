El Concejo Deliberante de Paraná aprobó la unificación de los períodos en los ejercicios de las Defensorías

El Concejo Deliberante de Paraná aprobó en sesión especial el proyecto de ordenanza a través del cual se unificaron los períodos de ejercicios del defensor Titular, defensor Adjunto y defensor de los Derechos de las Personas Mayores.

La sesión convocada para este jueves 2 de octubre, duró cerca de 10 minutos. A través del expediente 356 de 2025, se modificó el Artículo 6° de la Ordenanza 9.389.

“El mandato del Defensor/a de los Derechos de las Personas Mayores, tendrá una duración de cinco (5) años, pudiendo ser reelegido por un solo período consecutivo. Su mandato se iniciará y finalizará en forma simultánea con el período del Defensor Titular y el Defensor Adjunto”, se estableció.