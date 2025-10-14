Marcos Kremer sobre su récord: “Es mi trabajo y no tengo nada más que decir”

Marcos Kremer analizó su récord de tackles en el Rugby Championship y dijo "es mi trabajo".

El crespense Marcos Kremer rompió todos los registros en la última edición del Rugby Championship y se convirtió en el máximo tackleador histórico del certamen: lo alcanzó con una cifra impresionante de 97 tackles. El concordiense superó los 86 tackles del australiano Fraser Mc Reight (también en esta edición) y los 85 de Harry Wilson en 2024.

Ya de regreso en Francia, y nuevamente a disposición del Clermont, el entrerriano fue consultado por su marca histórica. Fiel a su estilo, evitó los flashes y respondió con contundencia: “No, no, es mi trabajo, y no tengo nada más que decir sobre eso”.

Con apenas 26 años, Kremer sigue dejando huella en cada competencia en la que participa. En silencio, con entrega total y sin buscar protagonismo, reafirma partido a partido por qué es uno de los jugadores más respetados del rugby argentino.