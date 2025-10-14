Liga Profesional: Gimnasia echó a Orfila en la semana previa al clásico platense

Después de una mala seguidilla de resultados, con un plantel dividido y a días de lo que será una nueva edición del clásico ante Estudiantes, Gimnasia y Esgrima La Plata confirmó que Alejandro Orfila fue despedido como entrenador y será reemplazado interinamente por Fernando Zaniratto.

Los malos resultados fueron la estocada final en el ciclo de Orfila, quien encima ya transitaba días complejos ante un vestuario dividido. Los constantes cambios dentro del 11 hicieron poco para arreglar las cosas y la derrota ante Talleres terminó por hacer explotar a los hinchas, quienes pidieron salidas inmediatas. Así, sin respaldo dirigencial, el presidente del Lobo, Mariano Cowen, le puso punto final a su estadía en la institución.

De esta manera, el ciclo de Orfila en Gimnasia terminó después de apenas 12 partidos, con siete derrotas que hicieron imposible su continuidad. Desde el club se limitaron a comunicar su salida y a indicar que Zaniratto será quien asuma interinamente la dirección técnica del equipo.

No la tendrá fácil el DT de la Reserva, ya que el próximo domingo deberá enfrentar nada más y nada menos que a Estudiantes en el clásico, en UNO. El tiempo no era el ideal para cesar a un entrenador, pero la presión de los hinchas e incluso desde dentro de la Comisión Directiva terminó por decidir la cuestión.

De esta manera, Orfila se convirtió en el tercer entrenador despedido por Gimnasia en una misma temporada, dado que Marcelo Méndez duró dos fechas antes de ser reemplazado por Diego Flores, quien luego dejó su lugar para que asuma el exentrenador de Barracas.