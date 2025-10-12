Patronato ganó como local y sigue mandando en la LPF

El "Patrón" se impuso como local y tiene cinco de ventaja en la cima.

Este domingo se disputó íntegramente la novena fecha del Torneo Clausura en la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol. En ese marco, todos los equipos salieron a la cancha a excepción de Atlético Paraná, al que le correspondía quedar libre en esta jornada.

El partido de mayor importancia era el del puntero, Patronato, que recibió a Belgrano en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. El Rojinegro se impuso por la mínima gracias al tanto de Facundo Quiñones. El 1-0 le sirvió al Patrón para llegar a los 22 puntos y estirar su ventaja en la cima, además de estirar su invicto en el torneo. El Mondonguero, por su parte, quedó noveno con 10 unidades.

La ventaja del Patrón creció porque cambió el escolta. Peñarol perdió por goleada como local ante Oro Verde y se quedó sin invicto, de manera que suma 15 unidades y está tercero (el equipo de la Ciudad Universitaria ahora está undécimo con 10 unidades).

El nuevo escolta es Don Bosco, que venció a Argentino Juniors por 2-0 y llegó a los 17 puntos. El equipo de avenida Jorge Newbery, por su parte, quedó en la sexta posición con 11 unidades.

Otro gran ganador de la fecha fue Neuquen, que goleó a Los Toritos por 5-1 y de esta manera escaló hasta la cuarta posición, en la que está con 15 unidades. También ganaron Instituto (1-0 a Palermo) y Universitario (1-0 a San Benito); mientras que Camioneros y Sportivo Urquiza igualaron 1-1.

Resultados | Torneo Clausura | Copa de la Liga Paranaense | Fecha 9

Domingo 12/10:

Patronato 1-0 Belgrano.

Peñarol 1-4 Oro Verde.

Don Bosco 2-0 Argentino Juniors.

Neuquen 5-1 Los Toritos.

Camioneros 1-1 Sportivo Urquiza.

Instituto 1-0 Palermo.

Universitario 1-0 San Benito.

Libre: Atlético Paraná.



Posiciones | Torneo Clausura

1°) Patronato: 22 puntos.

2°) Don Bosco: 17.

3°) Peñarol: 15.

4°) Neuquen: 15.

5°) Sportivo Urquiza: 13.

6°) Argentino Juniors: 11.

7°) Universitario: 11.

8°) Camioneros: 11.

9°) Belgrano: 10.

10°) Atlético Paraná: 10.

11°) Oro Verde: 10.

12°) Instituto: 10.

13°) Palermo: 9.

14°) San Benito: 6.

15°) Los Toritos: 1.