Cayó en Gualeguaychú el uruguayo que perpetró un doble femicidio en Córdoba y buscan a un chofer desaparecido

La provincia de Entre Ríos quedó en medio de una trama de violencia de género, femicidio, secuestro y, posiblemente, un doble homicidio y la desaparición de un chofer de Uber. El uruguayo Pablo Laurta, que estaba prófugo por matar a la expreja y exsuegra y llevarse a su hijo de cinco años, fue capturado este domingo en Gualeguaychú. Estaba con el niño en un hotel, quien está en buen estado de salud. La policía cordobesa sospecha que, además, estaría relacionado a un doble homicidio de uruguayos en una iglesia evangélica. Y la policía entrerriana busca al chofer que subió a Laurta en la terminal de ómnibus de Concordia, Martín Sebastián Palacio, quien aún está desaparecido, y su auto apareció quemado en Córdoba.

Según la investigación llevada adelante en conjunto por las fuerzas de Entre Ríos y de Córdoba, Laurta tenía planificada toda la zaga criminal desde hacía unos meses.

Es uruguayo y había estado en pareja con Luna Giardina en Córdoba. Desde hacía unos años estaba en litigio judicial porque, en razón de causas judiciales por violencia de género, tenía prohibido acercarse a la joven y a su hijo Pedro. Incluso había amenazado al fiscal de esta causa.

En septiembre Laurta había programado el viaje en transfer (viaje particular ejecutivo) con Palacio, con quien antes había realizado otros viajes. Quedaron en encontrarse en la Terminal de Ómnibus de Concordia el martes a la noche. Palacio estaba viviendo en Buenos Aires y trabajando como chofer privado en su auto Toyota Corolla modelo 2025. Tiene familiares en la provincia mediterránea, en Capital Federal y también en Concordia.

Creen que Laurta entró al país en forma ilegal, alguien lo cruzó, probablemente por el río. Se alojó en un hotel de Concordia, donde aportó un nombre y un DNI que corresponde a una mujer. El martes fue a la Terminal y esperó el auto de Palacio. A las 20 llegó el Corolla y se subió con un par de valijas.

Mientras tanto, Palacio se comunicaba por mensajes con su hermana, le decía que le había salido ese viaje por el cual le pagarían un millón y medio de pesos. Cuando el hombre llegó a la localidad enterriana, se cortó todo tipo de comunicación y la hermana se preocupó: primero hizo la denuncia en la Policía de Córdoba y luego viajó a Concordia para radicar el pedido de paradero. Comenzaba una investigación aquí que luego se cruzaría con la masacre femicida ocurrida poco después en Córdoba.

Según lo que se observó en las cámaras de seguridad, el auto Corolla salió de Concordia, conducido por Palacio, por la ruta 14 y luego tomó la 22, que se dirige hacia Federal. A partir de allí su recorrido es por demás extraño: llegó hasta poco antes de Federal, regresó y tomó por caminos vecinales que lo llevaron hacia General Campos y luego a San Salvador. También pasó por Villaguay hasta que finalmente decidió seguir viaje hacia el oeste: cruzó a la provincia de Santa Fe a través del enlace vial Victoria-Rosario.

En las cámaras de seguridad de los puestos camineros no se alcanza a observar quién conducía el auto en las diferentes rutas, ni tampoco si iba otra persona en el vehículo. Se está trabajando en Rosario y en Córdoba para aclarar esta situación.

El auto apareció el sábado a la mañana incendiado en la zona de Argüello, en la ciudad de Córdoba.

El mismo día en aquella capital se perpetró el doble femicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, y el secuestro de Pedro, hijo de la mujer y del femicida, en el barrio Villa Rivera Indarte.

Ya todos sabían que el asesino era Pablo Laurta y comenzaba su búsqueda.

Los investigadores de la Jefatura Departamental Concordia que buscaban indicios de Palacio, no pudieron reconocer al pasajero que subió en la terminal. Pero al llegar la noticia del auto incendiado, enviaron la imagen captada por una cámara de seguridad a sus pares cordobeses y así se ataron los cabos: el pasajero era el mismo que buscaban por el doble femicidio, Laurta.

Se activó el Alerta Sofía por el secuestro del niño de 5 años.

La Fiscalía de Córdoba obtuvo el dato que Laurta podría encontrarse en un hotel de Gualeguaychú. Los policías entrerrianos comenzaron la búsqueda y encontraron al hombre en el hotel Berlín de esta localidad, quien estaba junto al niño. El hombre iba a ser trasladado a la Jefatura Departamental y quedó a disposición de la Justicia cordobesa. El nene quedó con personal de la División Minoridad de la Policía.

Ahora continúa la búsqueda de Palacio en Entre Ríos: una de las hipótesis que se maneja es que Laurta podría haberlo asesinado, ya que no hay rastros del chofer por ningún lado. Si es que no salió de la provincia, podría estar en cualquiera de los lugares que recorrió en el vehículo de la víctima.

Por otro lado, la Policía, la Fiscalía y hasta el Ministerio de Seguridad de Córdoba están buscando indicios manejando la hipótesis de que Laurta esté relacionado a otro hecho atroz ocurrido en las últimas horas: la muerte de una niña de cinco años y otra de un año y medio en un incendio en la iglesia evangélica Nuevo Amanecer con Jesús, en la capital cordobesa. Ambas eran de diferentes familias uruguayas, que habían llegado desde el vecino país la semana pasada, en un contingente de fieles del que formaba parte Laurta. La iglesia se encuentra a cuatro cuadras de la casa donde el hombre mató a su expareja y exsuegra.