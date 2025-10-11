Buscan a un chofer de transfer que buscó a un pasajero en Concordia y su auto apareció incendiado en Córdoba

La ciudad de Concordia quedó en el medio de la trama de un extraño viaje de un servicio de transporte privado y la desaparición del chofer, cuyo auto apareció incendiado en la ciudad de Córdoba. Se denunció su paradero en la localidad entrerriana, donde mantuvo contacto por última vez con su familia. Investigan si salió de la provincia y quién es el misterioso cliente que levantó en la terminal de ómnibus.

Martín Sebastián Palacio, de 49 años, es cordobés, pero vive en Buenos Aires. Se dedica a realizar transfer, viajes personalizados en su auto Toyota Corolla. El lunes pasado lo contactó una persona que le ofreció un llamativo negocio: debía buscarlo en la terminal de colectivos de Concordia y llevarlo a la ciudad de Santa Fe. Le pagaría por ese viaje la nada despreciable suma de un millón y medio de pesos. El chofer aceptó.

Palacio siempre mantuvo contacto con su hermana, que vive en Córdoba, le contó el viaje que le había salido y lo que le iban a pagar. Cuando llegó a Concordia, se cortó todo tipo de comunicación con su familiar. La hermana fue a la Policía cordobesa a radicar la denuncia, pero no le dieron importancia. Entonces, viajó hasta la localidad entrerriana y expuso la situación el martes pasado.

Comenzó la investigación del personal de la Jefatura Departamental, principalmente buscando videos de cámaras de seguridad. Pudieron confirmar que el vehículo de Palacio llegó a Concordia, se dirigió a la Terminal y allí subió a un hombre que lo esperaba con algunas valijas. Desde allí salió de la ciudad en dirección hacia Federal, por la ruta provincial 22. Un trayecto que algunos a veces toman para viajar por la 127 hacia el oeste, pero lo más lógico es ir por la 18.

Mientras se encontraban abocados a determinar el recorrido y el paradero del hombre, llegó este viernes la noticia desde Córdoba, sobre el hallazgo del auto de Palacio incendiado en aquella capital provincial.

Por lo tanto, surgió la sospecha de que Palacio y su cliente habrían salido de la provincia, pero esto debía aún corroborarse: personal de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial estaba observando los videos de las cámaras de los puestos camineros para corroborar el recorrido y si el Toyota Corolla salió de la provincia por el Túnel o por Paso Telégrafo, por ejemplo.

El misterio rodea al pasajero de Palacio: no sería una persona de Concordia, sino que llegó a esta ciudad desde otro lugar para tomar el transfer con destino aún incierto.