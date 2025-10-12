Se postergó para el 9 de noviembre el show de Palito Ortega en Paraná

Por motivos de salud, Palito Ortega se ve en la obligación de postergar el show que se iba a realizar este domingo 12 de octubre en el Centro Provincial de Convenciones, Paraná.

El próximo domingo 9 de noviembre a las 21, se realizará el espectáculo de Palito Ortega en la capital provincial, en el salón del CPC, ubicado en San Martín 15.

Desde la organización se informó que las entradas serán válidas para la nueva fecha, y quienes no puedan asistir recibirán el reintegro por las mismas hasta el 26/10.

Para consultas, comunicarse al 3434802545.