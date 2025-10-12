Sarmiento aprovechó el mal momento de River y lo venció en el Monumental

En el estadio Antonio Vespucio Liberti, River Plate recibió este domingo a Sarmiento de Junín. El partido disputado por la 12ª fecha de la Zona B en el Torneo Clausura de la Liga Profesional contó con el arbitraje de Sebastián Zunino, acompañado en el VAR por Leandro Rey Hilfer.

La primera chance de peligro fue para el local, que tuvo el gol en Giuliano Galoppo. El mediocampista definió luego de un tiro libre desde la izquierda impulsado por Ignacio Fernández. El balón superó la mala salida de Lucas Acosta, pero el mediocampista se chocó la pelota y la arrojó directamente afuera, sin darle dirección al arco.

El propio Nacho Fernández protagonizó la siguiente jugada en la que inició una pared y desde el borde del área sacó un potente remate al costado derecho. Con los puños, Acosta rechazó hacia el tiro de esquina. River avisaba, pero el que Sarmiento lo hizo pagar.

Fue a los 30 minutos, luego de un remate de larga distancia de Alex Vigo contra el poste izquierdo que Franco Armani contuvo a medias, dejando un rebote largo para la llegada de Iván Morales. El atacante chileno, que partió habilitado, puso el cuerpo entre el arquero y la pelota y definió de mediavuelta entre las piernas de Armani para el 1-0 parcial. Pese a las revisiones de la jugada por una supuesta mano y por offside, el tanto fue convalidado.

River tuvo la chance del empate tras una habilitación de Facundo Colidio para Fabricio Bustos, que apareció como un rayo por el costado derecho, pero el defensor definió al cuerpo de Acosta, que contuvo el remate y evitó el tanto del Millonario.

Todavía en la primera mitad hubo otra oportunidad de Galoppo, que probó con un remate de larga distancia que buscó el ángulo superior izquierdo de la valla defendida por Acosta. Con una buena estirada, el arquero rechazó hacia el tiro de esquina.

Ya en el complemento, Nacho Fernández tuvo la primera oportunidad para los de Gallardo con un enganche del centro a la izquierda y un remate cruzado en el que exigió a Acosta, que volvió estirarse. En este caso no fue necesaria su intervención: el balón se fue afuera.

En un contragolpe pudo liquidarlo Sarmiento. El envío desde la izquierda impulsado por Yair Arismendi superó a Joaquín Ardaiz, pero encontró a Julián Contrera por la derecha. Sin embargo, el mediocampista definió al cuerpo de Armani, que se quedó con el mano a mano y evitó el segundo gol del Verde.

Otro que probó de larga distancia en el Millonario fue Paulo Díaz, que estrelló un muy buen zurdazo en el ángulo superior derecho de Acosta. En el rebote, Miguel Borja cabeceó exigido y el balón acabó en el techo del arco.

Los de Facundo Sava tuvieron otro contragolpe, esta vez por la derecha, en el que la defensa de River se equivocó al rechazar y dejó el balón en la posición de Manuel García. El mediocampista pasó el balón hacia atrás para Elián Giménez, que sacó una volea que acabó apenas por encima del travesaño. No pudo ser.

La última fue para River. Tras un tiro de esquina en el que ganó Díaz y Acosta controló, llegó el desborde por izquierda y centro para el gol de Miguel Borja. El colombiano celebró, pero el tanto no subió al marcador debido a que tras la revisión del VAR determinaron que se encontraba en offside. El agónico empate no fue y ganó Sarmiento.

El triunfo dejó al Verde en la octava posición con 15 puntos, mientras que bajó a River a la quinta colocación con 18 unidades. Además, el equipo de Facundo Sava se alejó del fondo de la tabla anual: tiene 30 puntos, siete más que el último (San Martín de San Juan con 23).

En la próxima fecha, el Verde de Junín recibirá a Vélez Sarsfield el domingo 19, desde las 15; mientras que los de Marcelo Gallardo visitarán a Talleres de Córdoba, el sábado 18, desde las 22.15.

-SÍNTESIS-

River Plate 0-1 Sarmiento.



Gol:

30’PT: Iván Morales.



Formaciones:

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Ignacio Fernández, Thiago Acosta, Giuliano Galoppo, Santiago Lencina; Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

DT: Marcelo Gallardo.



Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Carlos Villalba, Manuel García, Yair Arismendi; Iván Morales y Lucas Pratto.

DT: Facundo Sava.



Cambios:

ET: ingresó Miguel Borja por Facundo Colidio (RIV).

9’ST: ingresó Agustín Seyral por Lucas Pratto (SAR).

16’ST: ingresó Sebastián Driussi por Thiago Acosta (RIV).

16’ST: ingresó Cristian Jaime por Santiago Lencina (RIV).

21’ST: ingresó Elián Giménez por Carlos Villalba (SAR).

22’ST: ingresó Joaquín Ardaiz por Iván Morales (SAR).

32’ST: ingresó Maximiliano Meza por Milton Casco (RIV).

43’ST: ingresó Leandro Suhr por Julián Contrera (SAR).

43’ST: ingresó Gabriel Díaz por Yair Arismendi (SAR).



Amonestados:

28’PT: Giuliano Galoppo (RIV).

36’PT: Juan Insaurralde (SAR).

47’PT: Lucas Pratto (SAR).

49’PT: Julián Contrera (SAR).

3’ST: Joel Godoy (SAR).

22’ST: Iván Morales (SAR).

30’ST: Paulo Díaz (RIV).



Árbitro: Sebastián Zunino. VAR: Leandro Rey Hilfer.



Estadio: Más Monumental.

Video: Liga Profesional.