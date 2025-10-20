“Con escándalos, desaciertos e internas, el gobierno llega a los tumbos a las elecciones”, analizó González

El periodista y escritor Juan Luis González, autor de los Libros “El loco” y “Las fuerzas del cielo” analizó el tramo final de la campaña electoral y las actitudes y decisiones del Presidente Javier Milei y su gabinete en esta etapa vital para su gobierno.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), González consideró que “está desorientado el gobierno, exageradamente, sobre todo Javier Milei, que ha perdido esa impronta, esa mística que tuvo en su momento, y vienen hilvanando malas semanas, malos resultados y escándalos en una sucesión bastante increíble. De este modo, hace tres o cuatro meses estábamos todos pensando por cuánta distancia ganaba el gobierno y ahora estamos dudando si llega a salir primero y si lo hace cómo sale”.

“Con escándalos, desaciertos e internas, el gobierno nacional llega a los tumbos a las elecciones

. Milei intenta seguir manteniendo esa impronta de que es un outsider, del tipo que viene de afuera de la política, que va a luchar contra la casta, y está contando las horas para que lleguen las elecciones y ver si eso le da un poco de aire. Hay que ver si termina siendo así o es todo lo contrario”, definió.

Respecto de los distintos escándalos por corrupción, dijo que “en parte no sorprende porque esta es una historia de ciencia ficción desde el minuto uno; toda la historia de Milei es una historia de ciencia ficción que tiene elementos literales de la ficción –perro muerto, perros que dan consejos, médium, hechiceros- y también por la trama política, porque de ser hace tres años panelista de televisión pasó a ser Presidente de la Nación, y es algo que no tiene registro en la historia argentina. En ese camino, como en toda historia de ciencia ficción, uno espera que tenga algún ribete más, una vuelta de tuerca más”.

“Dicho esto, es muy impresionante que Karina Milei, que hace rato que venimos insistiendo que tiene un tema con la plata y que siempre termina metiendo la mano en la lata, sorprende que sea justo en el área de discapacidad donde estalle el escándalo, con el abogado del Presidente, quien encabeza el ranking de visitas en la Quinta de Olivos. Esto no deja de ser increíble. Y lo Espert sorprende más que lo anterior, porque el hecho de que Espert sea un tipo oscuro, que recibía plata de cualquier lado, que era una mancha para la política, era algo que decía Milei hasta hace dos años y lo decía toda la primera línea del gobierno de Milei. De hecho, sigue faltando en esta historia la explicación exacta de porqué lo elige Milei para que sea su primer candidato cuando este tema de ‘Fred’ Machado se contó en la Revista Noticias en 2021. Hace tiempo que eso viene dando vueltas y la propia gente de Milei lo decía en 2021, en 2022 y en 2023. Y también falta que expliquen por qué lo sostuvo tanto tiempo Milei, contra el consejo de todo su entorno. No obstante, creo que es parte del modus operandi de este Presidente mesiánico que tenemos”, analizó.

Sobre su referencia respecto de la obsesión de Karina Milei con el dinero, González planteó que “al Presidente lo material le pasa por al lado, lo material y el dinero nunca le importó ni le interesó y tan alejado está de estos temas que, estoy convencido, que él no puede entender ni ver que la hermana una y otra vez esté metiendo la mano en la lata. De hecho, Spagnuolo se lo dijo, antes se lo había dicho Augusto Grinner, y es una realidad que Milei no ve ni evita. La contracara de esto es que Milei tiene pulsiones sobrenaturales, místicas, mesiánicas, lo cual es menos tranquilizador”.

“De hecho, en estos últimos días en la campaña tuvimos un ejemplo práctico de cómo funciona el mesianismo en el gobierno, que se vio en las dos últimas entrevistas de Milei con (Esteban) Trebucq y (Eduardo) Feinmann donde Milei se brotaba ante la mínima disidencia, es como que no se le puede entrar en cosas insólitas, como Milei diciendo que salieron 12 millones de personas de la pobreza, cálculos que no resisten ningún análisis. En esto del mesianismo, no hay nadie que se anime o pueda discutirle a Milei alguna palabra sobre el rumbo del gobierno; por eso, pensando en el futuro, me cuesta ver cómo este mismo equipo con el mismo Presidente haría algún cambio de fondo tanto político como económico si él piensa que hace un milagro atrás de otro. ¿Por qué haría algún cambio si él es el salvador del mundo?”, planteó.

En este marco, aseguró que “es absolutamente imposible” que el Presidente resuelva la continuidad del gobierno tras las elecciones del domingo sin la participación de Karina. “Dejo asentado que pongo de apuesta todas mis camisetas de San Lorenzo en que eso no puede pasar, y no es un tema ni político ni estratégico, salvo que es algo de la vida de ellos que viene así hace 50 años y va a seguir así hasta que, por lo menos él, siga respirando”, sentenció.

Agregó que “después está el tema del cambio de gabinete, que lo tomo absolutamente con pinzas, porque el bando del gobierno que tiene trato con la prensa es el de Caputo, que es quien maneja la pauta; el bando de Karina es bastante más rústico y tiene menos diálogo, con lo cual hay versiones dando vueltas que son intencionadas. Si efectivamente Caputo termina teniendo un cargo parecido al proceso que había hecho Nosiglia con el periodismo, que pasó de ser el monje negro a ministro, es un castigo para Caputo. Caputo lo va a vender como un triunfo, pero es un castigo; él quiso no tener feedback para evitar la primera plana, evitar vías judiciales, Francos también se lo reclamó, y ponerlo ahí es obligarlo a salir a la luz, a dar la cara. La cuenta de Twitter que hizo formalmente en el último tiempo, que haya subido al escenario en septiembre, es un empuje en el que detrás está Karina para sacarlo a la luz”.

Por último, apuntó que “lo místico y mesiánico influye en todo en el gobierno; si bien no hay elementos sobrenaturales arriba de la mesa, pero esto de Javier Milei diciendo que sacó a 12 millones de personas de la pobreza y que no se lo pueda discutir ni un poco, en algún punto es un mesianismo, y así funciona el gobierno también porque los funcionarios le tienen terror a Javier y a Karina Milei y no se animan a decir nada. Y, además, sabemos el 3% de lo que sucede en la Quinta de Olivos, ya nos iremos enterando, pero no es una moda pasajera, sino que están atravesados por el mesianismo, desde el momento cero de esta Presidencia es mesianismo y, a su vez, es el tema más tabú del gobierno. Va a ser muy difícil conocer algo; por ejemplo, a casi dos años de gobierno no vimos una sola foto de los perros, cosa que naturalizamos, pero es bastante insólito”.