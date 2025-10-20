Raly Barrionuevo cerró la XXIII Feria del Libro Abierto de Chajarí

Fue este domingo en el Club Santa Rosa, luego de cinco jornadas de un nutrido programa de actividades organizado por el Gobierno municipal.

La quinta y última jornada de la XIII Feria del Libro Abierto de Chajarí cerró con un espectáculo musical en el escenario del club Santa Rosa, fusionando diversos estilos musicales.

Previamente, se presentó la agrupación local Fuego, interpretando composiciones propias de rock en formato de trío. De esta manera la banda volvió a los escenarios luego de un descanso de algunos años y cambio de integrantes, integrada por Rubén Darío Ruiz Díaz (voz y bajo), Marcelo Yañez (guitarra) y Eduardo Fabián Ruiz Díaz (batería y percusión).

A continuación, el folclore del litoral se hizo presente con Felipe Bordón Grupo, presentando repertorio propio y obras destacadas. El conjunto está integrado por Felipe Bordón, Luis Ocampo y Diego Mc Intyre.

Luego fue el turno de Vicky Sánchez "la princesita del chamamé", joven correntina que con su acordeón y su conjunto ofreció una interpretación de clásicos del género y sus propias canciones, mostrando la impronta de la música y la tradición regional.

Para continuar, tomó la palabra el intendente de Chajarí, Marcelo Borghesan, para saludar a los vecinos y darle cierre oficial a la Feria del Libro, saludando también a las madres en su día. El Intendente se manifestó "con una alegría inmensa de haber vivido cinco días increíbles", agradeciendo en el nombre del director de Cultura, Luciano Percara, a todos los que trabajaron para que la Feria sea posible, mencionando luego los principales eventos que tuvo la misma, según indica el portal oficial del municipio de Chajarí.

En la ocasión, Borghesan destacó que se presentaron seis libros de la ciudad de Chajarí. "Gente que escribe y que deja plasmado para el futuro sus versos, sus poemas, sus narraciones, y haber despertado con esos cuentos escritores nuevos, jóvenes, que se dedican a la literatura nos llena de orgullo", dijo. "Tenemos que ir por más, seguir acrecentando eso", aseguró, invitando a los vecinos de Chajarí a "seguir manteniendo en alto esta gran feria del libro que es de todos y que la hacemos entre todos. Por muchas ferias del libro más, por más cultura, por más educación, vamos a seguir construyendo desde la gestión municipal", remarcó el intendente.

Finalmente, subió al escenario el reconocido músico y cantautor Raly Barrionuevo. El espectáculo consistió en un encuentro en el que el artista interpretó canciones de su autoría y versiones de obras populares que forman parte de su universo musical cotidiano, intercambiando guitarra con piano y otros instrumentos, dejando que el repertorio se construya a partir de la inspiración del momento y del diálogo que se estableció con el público local.

XXIII Feria del Libro Abierto

Esta nueva edición de este importante evento se realizó desde el pasado miércoles hasta este domingo, bajo el lema "El libro como objeto cultural. Vínculos entre la producción editorial y la producción cultural".

Se contó con la presencia de stands de diferentes editoriales, destacados autores, talleres, charlas, capacitaciones, exposiciones, presentaciones de libros, shows musicales, y otras expresiones artísticas, entre otras actividades. Las mismas se concentraron en el Club Santa Rosa y en el Centro Cultural Municipal, con actividades programadas también en los museos municipales y en las bibliotecas populares.Entre otros, participaron Juan Sasturain, Hernán Casciari, Alejandra Kamiya.

Ayer, en la última jornada de la feria se pudieron recorrer los stands de las librerías y editoriales en el Salón Fundadores del Club Santa Rosa. Sobre Calle Baloni, entre Av. 9 de Julio y Pablo Stampa, estuvo presente también la Feria de emprendedores y artesanos de la Municipalidad.