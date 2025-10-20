“Estamos decepcionados”, señaló Steve Nielsen

Este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de los Estados Unidos en la ciudad de Austin, Texas. La 19ª fecha de la temporada tuvo un desenlace con victoria para Max Verstappen y con un polémico 17° lugar para Franco Colapinto.

La polémica se debe a que a dos vueltas del final, el argentino recibió la orden de mantener la posición por detrás de Pierre Gasly en el 18° lugar (el francés iba 17°). El argentino cuestionó ese pedido al decir que Gasly era más lento y decidió desobedecer la orden, superando al francés para terminar en el 17° lugar.

Luego de que lo superaran, Gasly cuestionó lo ocurrido en pista, pero acabó en el 19° lugar ya que Gabriel Bortoleto -que venía más veloz que los dos Alpine- acabó superándolo.

Frente a esta situación, el jefe del equipo Alpine, Steve Nielsen, realizó declaraciones publicadas en la cuenta oficial de X de la escudería. Primero hizo un análisis de la carrera destacando como casi todos los equipos descartaron el uso de gomas duras para la competencia.

Y luego habló de la situación polémica. Primero argumentó que como equipo dieron instrucciones de mantener las posiciones al tiempo que controlaban el combustible disponible en los vehículos con el agregado de la variable de vueltas pendientes (quedaban tres), teniendo a los líderes de la carrera muy cerca (Max Verstappen acabó sacándoles una vuelta).

Ante esto, concluyó: “Como equipo, cada instrucción que sale de los pits es definitiva y hoy estamos decepcionados porque esto no ocurrió. Es algo que revisaremos de forma interna”.

Steve Nielsen pic.twitter.com/PYMkBQtdmR — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 20, 2025

Al respecto, Franco Colapinto realizó declaraciones oficiales en el mismo sentido, destacando que lo discutirán como equipo para aprender e ir hacia adelante. Sin embargo, destacó que notaba que su auto tenía mejor ritmo y que por eso acabó buscando la posición.