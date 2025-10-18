La China Suárez y Benjamín Vicuña habrían llegado a un acuerdo con los viajes de sus hijos

El abogado de la actriz reconoció que “hay buena voluntad” de parte de la ex pareja.

La tensa relación de la China Suárez y Benjamín Vicuña habría llegado a su fin, luego de que trascendiera que la ex pareja habría llegado a un acuerdo con respecto a los viajes y la escolaridad de sus hijos pequeños, Amancio y Magnolia. Actualmente, los pequeños están viviendo junto a su madre en Turquía, donde acompaña a Mauro Icardi.

Dejando atrás el polémico post donde califica irónicamente al chileno como “El padre del año”, la botinera habría vuelto a entablar una relación de respeto con el padre de sus hijos, según reveló su abogado Agustín Rodríguez.

“Hay acuerdos que se van cumpliendo y se van llevando a cabo y la realidad es que hoy por hoy está todo bien y todo encarrilado”, contó el letrado en Puro Show (El Trece).

Según explicó, aún no está confirmado que Turquía sea el centro de vida de los menores, sino que es algo que se definirá cuando ambos padres estén de acuerdo: “Asentarse definitivamente en Turquía todavía no está definido. Sí pasan una buena porción del tiempo allá en Turquía, asistiendo (a un instituto) para que no pierdan la escolarización, como también lo hacen acá cuando vienen a su colegio”.

“Se intenta que los chicos no pierdan la escolarización. En eso tengo que reconocer que hay muy buena voluntad de los papás. Vicuña y su letrado, entienden que es lo mejor para los chicos”, reveló sobre las negociaciones entre los actores.

Además, confesó que mantiene un diálogo presente con el representante del chileno: "Nosotros hablamos con el letrado de Benjamín y entre ellos hay incipientes charlas, volvieron a comunicarse entre ellos, para nosotros es mucho mejor".

Fuente: Noticias Argentinas.