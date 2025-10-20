Con tres partidos, sigue la fecha 13 de la Liga Profesional

Riestra recibirá a Instituto con la misión de recuperar el liderazgo de la Zona B.

Este lunes se disputarán tres encuentros correspondientes a la 13ª fecha de la Liga Profesional. Habrá encuentros por ambas zonas con la destacada presentación de Deportivo Riestra, que podría volver a quedar como líder de la Zona B.

19: Tigre - Barracas Central (Zona A)

En el estadio José Dellagiovanna jugarán Tigre y Barracas Central a partir de las 19. El partido por la Zona A contará con el arbitraje de Jorge Baliño y la presencia en el VAR de Héctor Paletta. La transmisión del juego correrá por cuenta de TNT Sports.

El Matador viene de empatar con Newell’s por 1-1, resultado con el que quedó en la décima posición 17 unidades, aunque un empate le bastaría para ingresar a puestos de clasificación. Lo mismo sucede con el Guapo, con la diferencia de que tiene un partido menos debido a que todavía tiene que jugar con Boca por la fecha 12. De ganar ambos partidos, los de Rubén Insúa quedarían como líderes.

De no mediar nada extraño, habrá un exPatronato por equipo: Ignacio Russo con la camiseta del Matador; y Dardo Miloc con la camiseta del Guapo.

-Probables formaciones:

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Simón Rivero, Bruno Leyes, Julián López, Elías Cabrera; Alfio Oviedo e Ignacio Russo.

DT: Diego Dabove.



Barracas Central: Marcos Ledesma; Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Tomás Porra; Iván Tapia, Dardo Miloc; Facundo Mater, Javier Ruiz, Jhonatan Candia; Gonzalo Morales.

DT: Rúben Insúa.

19: Deportivo Riestra - Instituto (Zona B)

En el estadio Guillermo Laza, Deportivo Riestra recibirá a Instituto de Córdoba a partir de las 19. El duelo contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer; mientras que Fernando Echenique será el responsable del VAR. La transmisión de este encuentro será responsabilidad de ESPN premium.

Riestra viene de empatar 1-1 con Platense, con lo que suma 24 puntos y está tercero, pero una victoria volvería a depositarlo en la cima, ya que llegaría a 27 unidades y superaría a Lanús, líder con 26. Instituto, por su parte, tiene 15 y está quedando fuera de los puestos de clasificación, ya que está décimo. En la fecha anterior venció a Atlético Tucumán por 2-0.

Este partido contará con el paranaense Ignacio Arce como titular en el equipo bonaerense. Además se estiman las presencias de dos ex Patronato: Jonathan Herrera en el local y Leonel Mosevich en el visitante.

-Probables formaciones:

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Nicolás Caro Torres; Jonathan Goitia, Pablo Monje; Jonathan Herrera, Antony Alonso y Alexander Díaz.

DT: Gustavo Benítez.



Instituto: Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar; Emanuel Beltrán, Stefano Moreyra, Gastón Lodico, Lucas Rodríguez; Jhon Córdoba, Alex Luna y Luca Klimowicz.

DT: Daniel Oldrá.

21.15: Atlético Tucumán - San Lorenzo (Zona B)

El último encuentro del día será en el estadio José Fierro de Atlético Tucumán. El Decano recibirá a San Lorenzo a partir de las 21.15, por la Zona B. Bruno Amiconi será el árbitro del juego, acompañado por Sebastián Martínez en el VAR. La transmisión de este encuentro será de ESPN premium.

Con la derrota ante Instituto por 2-0, Atlético Tucumán quedó octavo solo por diferencia de gol, ya que hay tres equipos con 15 puntos. Justo una unidad por encima está San Lorenzo, con 16, luego de su última derrota ante San Martín de San Juan por 1-0.

Dentro de los jugadores que estarán desde el arranque, el equipo local -que se encuentra en medio del reclamo de premios adeudados- cuenta con el ex Patronato Matías Mansilla.

-Probables formaciones:

Atlético Tucumán: Matías Mansilla, Damián Martínez, Clever Ferreira, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Nicolás Laméndola, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Kevin López; Ramiro Ruiz Rodríguez y Leandro Díaz.

DT: Lucas Pusineri.



San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli y Alexis Cuello.

DT: Damián Ayude.

Fuentes: Doble Amarilla, La Voz y El Tucumano.