TC Pick Up en Paraná: Comienza la venta de entradas

El TC Pick Up llegará a Paraná y las entradas ya están a la venta de forma online.

El TC Pick Up abrirá la Copa de Oro el próximo 27 y 28 de septiembre en el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos de Paraná, donde se disputará la octava fecha del calendario. La ocasión, será la primera visita de las camionetas al circuito entrerriano y los fanáticos ya pueden adquirir sus entradas de manera anticipada.

El evento contará además con la presencia del Turismo Carretera 2000, lo que promete un fin de semana a pura acción en la capital entrerriana. Las entradas ya están disponibles con distintos valores según el sector elegido.

En tanto que la organización puso a disposición un sistema de compra online para facilitar el acceso al público, con diferentes medios de pago y opciones de financiación.

Precios de entradas y estacionamiento

La venta anticipada ofrece tres tipos de tickets para el público que quiera vivir de cerca el espectáculo del TC Pick Up. Los valores de los mismos son los siguientes:

General: $30.000

Boxes: $50.000

Boxes con Tribuna: $70.000

A su vez, el estacionamiento tendrá un costo diferenciado según el vehículo: pesados (camiones y casillas) $50.000, livianos (autos y camionetas) $25.000, y motos $10.000.

Cómo adquirir las entradas

La compra se realiza de manera 100% online a través de la plataforma Ticketmania. Los fanáticos pueden abonar utilizando Mercado Pago, que ofrece distintas alternativas:

Tarjeta de crédito (con posibilidad de financiación en cuotas).

Tarjeta de débito.

Saldo disponible en la cuenta de Mercado Pago.

Beneficios y accesos especiales

Las entradas son válidas para los dos días de actividad (sábado 30 y domingo 31 de agosto). Es importante tener en cuenta los siguientes beneficios: