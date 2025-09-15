Omar “Gurí” Martínez, entre la felicidad por el nuevo auto de TC y la chance de correr en Paraná

El equipo de Omar Gurí Martínez presentó este fin de semana en San Luis un flamante Ford Mustang que, conducido por Agustín Martínez, logró un séptimo puesto en la 11ª fecha de la temporada del Turismo Carretera, a su vez primera final de la Copa de Oro. Ya previo a la competencia, el dos veces campeón del TC se mostró conforme con el trabajo de su estructura.

“La verdad, quiero felicitar a todo el equipo porque han hecho un gran trabajo y hacía ya un tiempo que no se armaba un auto nuevo. Creo que el último fue un Ford para (Mauricio) Lambiris. Deben ser cuatro años, tal vez. Y después el Torino de Carlitos Okulovich y después un auto cero. Ahora éste”, expresó el Gurí.

A su vez, no arriesgó cuantos nuevos autos construyó su equipo aunque consideró que “deben ser varios” porque “todos los que se hacían, se construían antes y se hacían”. Y agregó: “Desde 2002 que estamos con el equipo, hace 23 años”. En cuanto al nuevo vehículo, el talense manifestó: “Esperemos que nazca bien, como se dice, y que se pueda disfrutar por mucho tiempo”.

De cara a la próxima temporada, Martínez contó: “Estamos viendo. Queremos ver, junto a Federico Raffo y todo el grupo, empezar a tener charlas y ver cómo se puede armar. La idea es no hacer un equipo grande, y consolidarnos en dos o tres autos, como lo venimos haciendo, y charlar un poco con los pilotos también”.

El entrerriano consideró que evalúan “hacer tres TC o hacer un TC Pista y dos TC. Es la idea”. Y comentó: “En el equipo, las camionetas las está haciendo Adrián Fernández hace dos años. Y mi hermano (Ariel Martínez) nos provee de motores para el equipo de TC y de las camionetas”.

Sobre su hermano, motorista radicado en Gobernador Febre, el Gurí contó: “Está un poco solo, digamos. Él no viene a las carreras y, bueno, la verdad que sin descanso, como es esto. Y es la forma de que me pueda hacer la cantidad de motores que me viene haciendo. Tenemos el compromiso con (Manuel) Urcera de proveerle un motor que lo usó las tres primeras carreras, después en San Juan. Y después él continúa usándolo de repuesto porque él también tiene su motorista”.

Por último, el talense no descartó correr por las TC Pick Up en Paraná: “Fue una idea. Hay una camioneta nueva que se está construyendo, que la está haciendo Adrián Fernández. Se recuperó, se hizo una camioneta para devolver la de Javier Jack, que fue la que tuvo el accidente Agustín. Y bueno, si me preguntás, creo que lo veo difícil que se termine, pero Fernández, los que lo conocen saben cómo es. Así que hoy no lo sé, pero tendría que pasar y preguntarle. Le pregunté a Paula cómo venían los trabajos y dice, ‘si vas a correr, Fernández la termina’. Así que vamos a ver”.

En diálogo con Campeones, Omar Martínez confesó su entusiasmo por correr: “Ganas tengo. Tampoco quiero poner en compromiso el trabajo de los chicos para que puedan llegar. Pero este fin de semana lo voy a definir ahí con ellos”.