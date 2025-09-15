Juicio por Solange Musse: quedaron absueltos los dos funcionarios de Córdoba

Rivero recordó que luego de que se le practicara a Musse un examen de PCR con resultado “dudoso”, Andrada y Morales decidieron que no ingresara a Córdoba y que fuera escoltado por una comitiva policial hasta su casa en Neuquén.

El fiscal aseguró que en ese momento se desatendió la directiva que existía para este tipo de casos, que señalaba que tenían que acompañar a Musse y su cuñada hasta la casa en la que vivía Solange.

Luego hizo un resumen de las declaraciones de los dos imputados. En torno a lo planteado por el médico Andrada, sostuvo que aseguró que no fue suya la decisión de no dejar ingresar a Musse. “Yo no decidí, decidió la Provincia con su protocolo”, citó el fiscal de lo señalado por Andrada.

“Si Andrada dijo eso, yo tengo que probar que en ese momento la Provincia era él, y que el protocolo tenía dos caras (el anexo 57 del protocolo 48). Una cara era la rigidez que decía que nadie entraba sin PCR negativo. Y la otra cara era la flexibilidad", expresó.

En este punto, el fiscal aseguró que estaba la posibilidad de que Musse ingresara al hospital de Río Cuarto. "No me cabe duda de que a partir de lo que resolvieron y ordenaron Andrada, por acción, y Morales, por omisión, claramente podemos considerar de que fueron privados ilegalmente de su libertad, de su poder de locomoción y que, además, fueron destinatarios de actos humillantes, vejatorios y que podrían incurrir en la privación ilegal de la libertad”, indicó el fiscal.

Además, apuntó que durante las audiencias rondó la posibilidad de ampliar la acusación por esos delitos que posiblemente se cometieron contra los Musse.

Rivero reclamó que Pablo Musse, Solange Musse, Teresa y Paola Oviedo sean declarados víctimas de violencia institucional.

Por otro lado, pidió la pena de un año y seis meses de ejecución condicional para Andrada y Morales y la inhabilitación especial por el doble de la condena para ambos.

Y requirió que se deje sentado para una posible investigación la comisión del delito de privación ilegítima de la libertad en contra de Pablo Musse y Paola Oviedo por la decisión de que vuelvan a Neuquén con un sistema de encapsulado policial sin dejar que se bajaran a comprar comida, o ir al baño.

Rivero insistió en varios tramos de su alegato en que la responsabilidad era de los dos imputados, Andrada y Morales, que habían asumido el cargo de responsables del COE por decisión del Ministerio de Salud de la Provincia.

Y aseveró que Musse tenía un permiso esencial que había gestionado días antes, además de la premisa que debía hacerse cumplir para la atención de una familiar de primera línea como lo era su hija. Por otro lado, Oviedo tenía domicilio en Alta Gracia y estaba regresando a su casa.

"Dos perejiles"

El fiscal se manifestó en torno a los dichos que señalan que en este caso había que investigar a los funcionarios de más alto rango de la provincia, debido a que Andrada y Morales eran “dos perejiles".

“Ojo con esto de ir para arriba”, advirtió al señalar que deben existir pruebas de la responsabilidad de cada funcionario sobre el tema. “Si yo me equivocaba cuando era fiscal de Instrucción, no debía responder por mí el fiscal general de la provincia”, dijo.

El fiscal insistió que el doctor Andrada, “por acción”, evitó el ingreso de Pablo Musse a la provincia y decidió que se lo acompañara hasta su ciudad de origen “inobservando el análisis” de las posibilidades de flexibilizar la normativa existente en la pandemia. Y aseguró que Morales debe responder por “omisión impropia”.

El alegato de la querella

En su alegato, el abogado querellante planteó que se incumplieron las normas que estaban vigentes al impedir que Musse y su cuñada atravesaran el retén sanitario de Huinca Renancó.

Nayi aseguró que no se tuvo en cuenta la “urgencia” del caso que derivó en la muerte de Solange sin poder cumplir su último deseo.

“Hay incumplimiento de los deberes de funcionario público”, dijo y agregó que no hubo empatía por parte de los acusados ni tampoco “dignidad humana”, por la situación que tuvo que atravesar Paola Oviedo por su discapacidad.

Al pedido del fiscal, que se basó en el delito de abuso de autoridad, Nayi le agregó el de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El alegato de la defensa