Hubo empate en el clásico entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz

Este domingo la acción por la 12ª fecha de la Liga Profesional enfrentó a Independiente Rivadavia de Mendoza con Godoy Cruz. El clásico mendocino se dio cita en el estadio Bautista Gargantini y contó con el arbitraje de Facundo Tello, acompañado por Lucas Novelli en el VAR.

El primero en llegar al arco rival fue el local. Un balón largo por la izquierda permitió el desborde de Sebastián Villa, que envió un centro al corazón del área. Allí, Fabrizio Sartori no llegó a empujar y aunque el balón dio en un jugador del Tomba, el rebote se fue afuera por el costado izquierdo del arco.

La siguiente fue un tiro libre de Villa desde el corazón del mediocampo en el que un cabezazo de pique al suelo complicó insólitamente a Franco Petroli. El arquero dio un rebote que favoreció la llegada de Leonard Costa, que definió directamente afuera cuando estaba de cara al gol.

Sin más ocasiones, el partido pasó al complemento en el que a los dos minutos se produjo una jugada que condicionó el partido. Tomás Bottari cometió una fuerte falta sobre Maximiliano González que el árbitro inicialmente sancionó con amarilla pero, corrección del VAR mediante, terminó castigando con tarjeta roja. La Lepra quedó con uno menos.

Pese a eso, a los de Walter Ribonetto les costó ser protagonistas. Apenas si generaron ocasiones. Quizás la más clara fue con una buena asociación por el centro que terminó con un potente disparo de González desde afuera del área. El remate tenía destino en el ángulo superior derecho, pero Ezequiel Centurión rechazó bien hacia el tiro de esquina.

En su siguiente aproximación, el anfitrión tuvo el gol en un centro desde la derecha para Juan Barbieri, que no llegó a controlar y con poco tiempo para definir, sacó un remate de zurda que se fue débil por el costado derecho del arco de Petroli.

Las mejores ocasiones fueron para el local, que volvió a llegar por medio de un cabezazo de Barbieri tras un centro desde la derecha, pero esta vez el atacante cabeceó desviado por el costado derecho del arco. Atrás, Villalba se agazapaba para definir, aunque el balón no le llegó.

Sobre el final, Sebastián Villa se fue expulsado por recibir la segunda amonestación tras una falta de Lucas Arce, del Tomba. El colombiano recibió las dos amonestaciones con una diferencia de un minuto: la primera había sido por desafiar a Facundo Tello. La Lepra terminó el partido con dos menos, pero no lo sufrió: fue 0-0.

Con la igualdad, la Lepra llegó a 12 puntos y está en la 13ª posición de la Zona A; mientras que el Tomba está penúltimo con 10 unidades y dos partidos más que el colista Independiente (seis unidades).

En la próxima fecha, los dirigidos por Walter Ribonetto visitarán a Lanús el viernes 17, desde las 21.15; mientras que al conjunto de Alfredo Berti le tocará recibir a Banfield, el sábado 18 desde las 15.45.

-SÍNTESIS-

Independiente Rivadavia 0-0 Godoy Cruz.



Expulsados:

5’ST: Tomás Bottari (IRI).

53’ST: Sebastián Villa (IRI).



Formaciones:

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer; Ezequiel Bonifacio, Luciano Gómez, Tomás Bottari; Maximiliano Amarfil, Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori.

DT: Alfredo Berti.



Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Morán; Agustín Valverde, Guillermo Fernández, Maximiliano González, Nicolás Fernández; Facundo Altamira y Agustín Auzmendi.

DT: Walter Ribonetto.



Cambios:

6’ST: ingresó Kevin Retamar por Fabrizio Sartori (IRI).

12’ST: ingresó Daniel Barrea por Agustín Valverde (GOD).

17’ST: ingresó Alejo Osella por Leonard Costa (IRI).

17’ST: ingresó Juan Barbieri por Ezequiel Bonifacio (IRI).

31’ST: ingresó Vicente Poggi por Guillermo Fernández (GOD).

31’ST: ingresó Misael Sosa por Nicolás Fernández (GOD).

31’ST: ingresó Tomás Rossi por Juan Escobar (GOD).

34’ST: ingresó Tomás Ortega por Luciano Gómez (IRI).

34’ST: ingresó Santiago Muñoz por Matías Fernández (IRI).

45’ST: ingresó Bastián Yáñez por Facundo Altamira (GOD).



Amonestados:

11’PT: Agustín Auzmendi (GOD).

41’PT: Guillermo Fernández (GOD).

7’ST: Nicolás Fernández (GOD).

18’ST: Daniel Barrea (GOD).

32’ST: Luciano Gómez (IRI).

41’ST: Tomás Rossi (GOD).

51’ST: Sebastián Villa (IRI).

53’ST: Lucas Arce (GOD).



Árbitro: Facundo Tello. VAR: Lucas Novelli.



Estadio: Bautista Gargantini.

Video: Liga Profesional.