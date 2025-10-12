Gabriel Ponce de León ganó la final del TC 2000 en San Juan

Por un fallo de Matías Rossi, Gabriel Ponce de León firmó la victoria en San Juan.

Este domingo se desarrolló la actividad correspondiente a la novena final de la temporada del TC 2000. La recibió el autódromo El Zonda - Eduardo Copello de San Juan, donde los pilotos de la más tecnológica buscaron el mejor resultado posible.

La competencia comenzó con dominio de Matías Rossi a bordo del Toyota Corolla Cross GR-S del Toyota Gazoo Racing. Sin embargo, en la última vuelt acometió un exceso en el rulo y de esto se aprovechó Gabriel Ponce de León para pasar a liderar la competencia. El juninense fue quien acabó cruzando la bandera a cuadros en el primer puesto, mientras que Rossi quedó muy relegado.

De León tardó 37 minutos, 22 segundos y 370 milésimas en completar las 28 vueltas que duró la competencia. Lo siguieron Marcelo Ciarrocchi y Leonel Pernía, a un segundo y 726 milésimas y a tres segundos y 160 milésimas, respectivamente.

El crespense Emiliano Stang abandonó a apenas dos giros del final y se quedó con las manos vacías, aunque en el campeonato sigue estando en el puesto de escolta. El líder es Rossi con 163 puntos, seguido del entrerriano con 137 y Franco Vivian con 132. Pernía y Morillo están cuarto y quinto con 106 y 84 puntos, respectivamente.

La próxima final, décima de la temporada, será el fin de semana del 9 de noviembre en el autódromo de Mercedes, República Oriental del Uruguay.

Resultados | TC 2000 | Fecha 9 (en San Juan)

1°) Gabriel Ponce de León (Toyota): 37’22”370/1000.

2°) Marcelo Ciarrocchi (Toyota): a 1”726/1000.

3°) Leonel Pernía (Honda): a 3”160/1000.

4°) Nicolás Palau (Volkswagen): a 3”189/1000.

5°) Tiago Pernía (Honda): a 8”923/1000.

---

12°) Emiliano Stang (Toyota): a 2 vueltas.



Campeonato | TC 2000

1°) Matías Rossi (Toyota): 163 puntos.

2°) Emiliano Stang (Toyota): 137.

3°) Franco Vivian (Chevrolet): 132.

4°) Leonel Pernía (Honda): 106.

5°) Franco Morillo (Chevrolet): 84.