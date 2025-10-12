Instituto le ganó a Atlético Tucumán y entró en zona de clasificación

En el marco de la 12ª fecha de la Zona B en el Torneo Clausura de la Liga Profesional, Instituto de Córdoba recibió a Atlético Tucumán. El partido en el estadio Monumental Presidente Perón contó con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, acompañado en el VAR por Adrián Franklin.

En Alta Córdoba fue el local el primero en generar una chance clara con un largo pase de izquierda a derecha que Jhon Córdoba dejó pasar para la llegada por derecha de Emanuel Beltrán. El mediocampista llegó al fondo y envió un centro bajo para Córdoba, que se barrió para la definición, pero no llegó a empujar para el 1-0.

Instituto estuvo cerca en la segunda jugada tras un tiro de esquina. Desde tres cuartos de cancha, el centro de Beltrán fue a la posición de Gastón Lodico, que apareció solo por izquierda y definió cruzado directo al poste izquierdo del arco defendido por Matías Mansilla. No pudo ser.

La Gloria insistió y volvió a llegar con un remate de Córdoba tras la cesión de Luca Klimowicz en pleno contragolpe. El atacante colombiano tomó el balón dentro del área y sacó un tiro bajo que Mansilla controló en dos toques. Instituto ya merecía más de lo que tenía.

El gol llegó finalmente a los 26 minutos. Fue tras un centro desde la izquierda en el que Nicolás Zalazar ganó de cabeza por el costado derecho y habilitó la definición de Córdoba por el lado izquierdo. El cabezazo del colombiano superó la altura de Mansilla y se metió por el poste izquierdo para el 1-0 parcial. Golazo del local.

Todavía en el primer tiempo, Instituto pudo ampliar el marcador luego de un envío al área que Klimowicz intentó meter en el arco rival cabeceando de espaldas. Su remate acabó yéndose por encima del travesaño.

En la segunda mitad se redujo notablemente la cantidad de llegadas, pero Atlético Tucumán tuvo la primera en un tiro de esquina desde la izquierda tras el que Miguel Brizuela ganó de cabeza. Su remate de pique al suelo no trajo mayores problemas a Manuel Roffo, que controló el balón.

Pese a ceder el protagonismo durante buena parte del complemento, Instituto llegó al segundo gol a los 37 minutos. Fue tras una recuperación por la izquierda en la que Alex Luna condujo el ataque y habilitó a Lodico dentro del área. El mediocampista amagó un remate contra el poste izquierdo de Mansilla que nunca llegó, ya que fue al derecho. Gol y victoria 2-0 para el local.

Con la victoria, la Gloria llegó a 15 puntos y quedó en la octava posición de su grupo; mientras que el Decano se ubica en la séptima posición, también con 15 unidades, pero con mejor diferencia de gol.

En la próxima fecha, el equipo de Daniel Oldrá deberá visitar a Deportivo Riestra, el lunes 20 desde las 19; mientras que los de Lucas Pusineri recibirán a San Lorenzo, el mismo día a partir de las 21.15.

-SÍNTESIS-

Instituto 2-0 Atlético Tucumán.



Goles:

26’PT: Jhon Córdoba.

37’ST: Gastón Lodico.



Formaciones:

Instituto: Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón; Emanuel Beltrán, Stéfano Moreyra, Gastón Lodico, Lucas Rodríguez; Jhon Córdoba, Alex Luna; Luca Klimowicz.

DT: Daniel Oldrá.



Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Cléver Ferreira, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Kevin López, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez y Leandro Díaz.

DT: Lucas Pusineri.



Cambios:

17’ST: ingresó Mateo Bajamich por Nicolás Laméndola (TUC).

22’ST: ingresó Juan Méndez por Luca Klimowicz (INS).

30’ST: ingresó Lautaro Godoy por Kevin López (TUC).

30’ST: ingresó Carlos Auzqui por Kevin Ortiz (TUC).

30’ST: ingresó Franco Nicola por Ramiro Ruiz Rodríguez (TUC).

33’ST: ingresó Elías Pereyra por Lucas Rodríguez (INS).

34’ST: ingresó Maximiliano Villa por Damián Martínez (TUC).

42’ST: ingresó Jonás Acevedo por Alex Luna (INS).

42’ST: ingresó Matías Fonseca por Gastón Lodico (INS).



Amonestados:

9’PT: Alex Luna (INS).

31’PT: Leonel Mosevich (INS).

4’ST: Damián Martínez (TUC).

23’ST: Mateo Bajamich (TUC).

49’ST: Maximiliano Villa (TUC).



Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Adrián Franklin.



Estadio: Monumental Presidente Perón.

Video: Liga Profesional.