Fútbol: en su casa, Unión irá por el pase a cuartos ante Gimnasia

Unión recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata en el partido que cerrará los octavos de final de la Liga Profesional de Fútbol.

En Santa Fe, Unión y Gimnasia y Esgrima La Plata jugarán este lunes desde las 22, en el Estadio 15 de Abril, por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El Tatengue redondeó una gran fase regular y quedó segundo de su zona, mientras que el Lobo se metió en los playoffs en la última jornada y se ilusiona con dar un batacazo. El juez del pleito será Sebastián Martínez.

Unión fue regular, mostró un gran rendimiento durante gran parte de la primera fase y finalizó segundo de la Zona A con 25 puntos, solo por detrás de Boca. El Tatengue, que viene de empatar sin goles en su visita a Belgrano, hace cuatro partidos no conoce la derrota y buscará un triunfo ante su gente. Leonardo Madelón, tras la igualdad en Alberdi, dijo: “El objetivo inmediato es superar el mano a mano. Llegamos bien, tranquilos, maduros y con equilibrio. Cuando el equipo está sano mentalmente, todo fluye. Este modo Unión le gusta a la gente: es un equipo que da todo”.

Luego de que se dieran varios resultados durante la fecha 16, Gimnasia y Esgrima La Plata cerró la jornada con una goleada 3-0 ante Platense en Vicente López y se clasificó séptimo de la Zona B, con 22 unidades. El Lobo cosechó cuatro victorias en los últimos seis encuentros y se ilusiona con dar el golpe en Santa Fe.

El colombiano Alejandro Piedrahita trabajó a la par de sus compañeros en la semana y posiblemente esté a disposición de Fernando Zaniratto.

FORMACIONES

UNIÓN

Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Agustín Colazo, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

GIMNASIA

Nelson Insfrán, Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Jeremías Merlo, Augusto Max, Bautista Merlini, Nicolás Barros Schelotto, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Árbitro: Sebastián Martínez. VAR: Ariel Penel. Cancha: Unión. Hora: 22 (ESPN Premium).