Miss Universo 2025: la entrerriana Aldana Masset fue eliminada

La representante argentina no entró al Top 12 en Tailandia. Chile, México y Venezuela avanzan a la gran final.

El sueño argentino en Miss Universo 2025 llegó a su fin antes de lo esperado. En una gala deslumbrante celebrada en el Impact Arena de Tailandia, la representante nacional Aldana Masset, de Valle María (Entre Ríos), no logró superar el corte clasificatorio y quedó fuera del Top 12, a pesar de la fuerte campaña de apoyo en redes sociales.

La eliminación de Masset generó sorpresa y desconcierto entre los seguidores locales, ya que se perfilaba como una candidata fuerte por su oratoria y presencia escénica. Sin embargo, tras la evaluación del desfile en traje de baño, el jurado —compuesto por figuras como la ex Miss Universo Andrea Meza y el conductor Ismael Cala— decidió no incluirla en la recta final.

La 74.ª edición del certamen se caracterizó por una competencia feroz entre 120 aspirantes, donde Latinoamérica volvió a demostrar su peso histórico en los concursos de belleza, colocando a seis representantes en la etapa decisiva.

Fuente: Noticias Argentinas.