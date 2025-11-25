Pádel: Aranzazú Osoro Ulrich fue campeona en México

El FIP Platinum Skechers de Veracruz fue testigo de la consagración de la paranaense Aranzazú Osoro Ulrich. La jugadora nacida en la capital entrerriana y radicada en España, junto con su compañera Victoria Iglesias, fueron las campeonas en el cuadro femenino de este prestigioso torneo y que repartió 300 puntos del Ranking FIP, importantes también para la Race hacia las Finals de Barcelona.

Con su victoria 7-6 6-1 en la final contra Martina Fassio y Patty Llaguno, Zazu Osoro Ulrich e Iglesias se acercan al puesto 16, ahora en manos de Marina Guinart. “Gracias a todos los que vinieron a apoyarnos,” dijo la Vikinga, como la apodan a la jugadora paranaense.

El primer parcial necesitó de una muerte súbita para inclinar la balanza hacia el lado de una de las parejas, siendo esta la formada por Aranza y Victoria. Esto supuso un punto de inflexión en la final, puesto que el golpe encajado por Patty y Martina les terminaría pasando factura en el segundo, cayendo por un abultado 6-1.

El triunfo supuso una inyección de confianza para la dupla hispano-argentina, que venía mostrando un gran nivel durante toda la semana y que aprovechó la reprogramación con determinación, reproduce Paraná Deportes.

Esta coronación los trae 300 puntos FIP y claramente revitaliza su impulso en la carrera por Finales de Barcelona. Gracias a este resultado, Osoro/Iglesias pasaron a Beatriz Caldera/Carmen Goenaga a la carrera y se están acercando peligrosamente al dúo Verónica Virseda/Marina Guinarteliminado en cuartos de final en Veracruz.