Con un 92% de alojamiento, Colón vivió el mejor fin de semana largo del año

En una fuerte recuperación de la actividad turística a nivel nacional, fue notoria la afluencia en la ciudad de Colón, principal destino de Entre Ríos y uno de los más visitados del país, durante el fin de semana extra largo por el Día de la Soberanía, con una ocupación que alcanzó el 96% en cabañas y bungalows, el 95% en hoteles y apart-hoteles y el 85% en casas y departamentos habilitados, un promedio del 92% de las plazas de alojamiento.

Termas Colón registró, solo el día domingo, un ingreso superior a las 3000 personas al complejo, casi en su máxima capacidad y la mayor afluencia en lo que va de 2025, por dar solo un ejemplo del éxito del fin de semana tanto en la Ciudad como en la Microrregión.

Las actividades desarrolladas en la explanada del puerto fueron uno de los puntos de mayor actividad con la presencia de artesanos de la Fiesta Nacional, cerveza artesanal, espacio para niños, productores locales y propuestas gastronómicas, complementadas con una excelente variedad de música en vivo.

Tanto la zona céntrica como los diversos establecimientos gastronómicos se vieron colmados de visitantes, también el shopping y los espacios públicos para disfrutar en familia.

Los paseos náuticos tuvieron muy buena actividad durante todo el fin de semana, visitas guiadas a la bodega y al Molino Forclaz, este último con el cupo completo, también fueron sitios muy elegidos. Mientras que la Granja La Administración, las reservas naturales y los circuitos turísticos y comerciales también recibieron a muchísimos turistas.

Propuestas teatrales y musicales, organizadas por la Municipalidad o por los prestadores de servicios privados, contaron con gran afluencia.

La fuerte ocupación registrada en Colón, relevada por la secretaría de Turismo y Cultura de la Municipalidad local, da cuenta del gran resultado de un trabajo sostenido de promoción del destino junto al sector privado en eventos de todo el país y también con difusión en medios de comunicación y con la visita de influencers.