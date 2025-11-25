"El amor en los ojos del ciervo": una noche de teatro y música celta

El subsuelo de la Galería Flamingo será nuevamente sede de la obra "Celta: El amor en los ojos del ciervo", una propuesta de actuación, música en vivo y dramaturgia inspirada en relatos de la tradición celta. La función tendrá lugar este sábado 29 de noviembre, a las 21, en San Martín 902.

La puesta será interpretada por Florencia Colman, en el rol de Brígida, y por Facundo Halle, encarnando a Brennan. Ambos conducirán la historia apoyados en una dramaturgia escrita por Carlos Saboldelli, que aborda vínculos, viajes interiores y la frontera entre sueño y vida, un eje que atraviesa toda la obra y se resume en la frase que acompaña la propuesta "Cuando sueñas, vives… pero cuando vives, sueñas". La música estará interpretada por Alejandro Ledesma en gaitas y flautas, e Iván Escobar en piano.

La función de este sábado es la segunda presentación del espectáculo en Paraná y forma parte del trabajo impulsado por Proyecto Erarte, con el objetivo de acercar historias y música celta al público local.

La función se realiza con la modalidad de mesas compartidas y contará con servicio de barra.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $15.000, mientras que el día del evento podrán adquirirse en puerta por $18.000. Para reservar, comunicarse al 343 4808780 o comprar a través de Eventbrite.