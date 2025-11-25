El gobierno reparará filtraciones en la escuela Evaristo Carriego de Paraná e invertirá casi 30 millones

El Gobierno de Entre Ríos realizará la apertura de sobres para ejecutar trabajos en la escuela N° 18 Evaristo Carriego, donde se repararán filtraciones, se renovará el sistema pluvial y se reconstruirá el piso del patio interno. La inversión supera los 29 millones de pesos y alcanzará a más de 600 estudiantes.

Los trabajos se enfocan en dar solución a problemas de filtraciones en cubiertas de chapa y losa, así como en las claraboyas ubicadas en los pasillos. Estas fallas ocasionaron el deterioro de revoques, cielorrasos y muros, y afectaron la pintura interior en varios sectores.

Entre los trabajos previstos se realizará el recambio de vidrios y claraboyas; la restauración de las cargas en cubiertas de chapa; la sustitución de cenefas y clavadores y la renovación de las canaletas pluviales. Además, se instalará un sistema de desagüe pluvial con cañerías y cámaras que descargará sobre avenida Ramírez. Por último se ejecutará un piso nuevo en el patio interno.

El coordinador general del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob, afirmó que se trata de intervenciones necesarias "frente a problemas edilicios concretos y que muchas veces afectan el normal desarrollo de las clases y la circulación en los establecimientos. Apuntamos a garantizar condiciones adecuadas en esta institución paranaense que es muy concurrida por familias de los barrios cercanos".

La apertura de ofertas se realizará este martes 25 de noviembre a las 10 en las instalaciones de la escuela. El proyecto contempla una inversión oficial de 29.296.760 pesos y un plazo de ejecución de 60 días corridos.