Torneo Clausura: a falta de un clasificado, así quedaron los cruces de cuartos

Racing volteó a un peso pesado, River, y ahora espera por rival para los cuartos de final del Clausura.

Los cuartos de final del Clausura 2025 está prácticamente definidos. Central Córdoba de Santiago del Estero y Estudiantes se enfrentarán en Santiago del Estero, Boca y Argentinos Juniors se verán las caras en La Bombonera y Barracas Central chocará con Gimnasia y Esgrima La Plata.

En tanto que Racing, que eliminó a River, espera por el vencedor del partido que disputarán Lanús y Tigre buscarán meterse también entre los mejores ocho.

Todos intentarán llegar a la final en Santiago del Estero, el 13 de diciembre, y ser el nuevo campeón del fútbol argentino, con partidos mano a mano en la cancha del mejor clasificado salvo el partido por el título.





Fechas y horarios, a definir

Los cuartos de final se disputarán, a priori, el fin de semana que comienza el sábado 29 de noviembre, justo el mismo día que se jugará la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo.

Todos los partidos se disputarán en el estadio del mejor clasificado en la tabla general. A su vez, y a diferencia de lo sucedido en el Apertura que ganó Platense, en caso de igualdad al término de los 90 minutos habrá alargue y no irán directo a penales. Si persiste el empate luego de los 30 extra ahí si se definirá al clasificado desde los doce pasos.Los cruces de cuartos de final

Boca-Argentinos Juniors

Lanús o Tigre-Racing

Central Córdoba-Estudiantes

Barracas Central-Gimnasia y Esgrima La Plata