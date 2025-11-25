Falleció un ciclista que estaba internado hace varios días, luego de chocar con otro vehículo en Colón

Un hombre que había protagonizado un accidente de tránsito el martes de la semana pasada en Colón, falleció este lunes.

El hecho había ocurrido en boulevard Sanguinetti y San Martín, cuando un automóvil Fiat Uno de color gris, conducido por una mujer de 39 años, entró en contacto con una bicicleta marca Meriva rodado 26 de color negro, guiada por un hombre de 71 años.

A raíz del impacto, el ciclista fue trasladado en ambulancia al Hospital San Benjamín, donde determinaron que presentaba lesiones de carácter grave.

El deceso se produjo en el Sanatorio Médico Quirúrgico de Colón, donde permanecía internado.

(Fuente: El Entre Ríos)