Santilli sigue su recorrida por el país y se reunirá con el gobernador de Misiones

El ministro de Interior, Diego Santilli, buscará cerrar esta semana las reuniones con los 20 mandatarios provinciales que firmaron el Pacto de Mayo para avanzar en las negociaciones para lograr la aprobación del Presupuesto 2026 y las reformas que prepara el Gobierno para la segunda parte de su administración.

El funcionario viajará a Misiones para reunirse con el gobernador Hugo Passalaqcua, quien junto a su jefe político, Carlos Rovira, controla un bloque de cuatro diputados y dos senadores que la gestión libertaria busca tener de su lado a la hora de tratar los proyectos clave en las sesiones extraordinarias.

El encuentro está previsto para el martes a las 12 del mediodía y se espera que además del gobernador y el ministro de Interior estén presentes los integrantes del gabinete provincial, publicó Ámbito.

Además de esta reunión, también está previsto que esta semana el ministro tenga un intercambio con el jujeño Carlos Sadir y algún otro representante provincial en la Casa Rosada, según informó la agencia Noticias Argentinas.

Diego Santilli busca apoyos legislativos en las provincias

En sus reuniones pasadas, Santilli escuchó los pedidos de los mandatarios provinciales para lograr los apoyos legislativos que el Gobierno necesita en el Congreso para avanzar con las reformas. Otro de sus objetivos es debilitar a los bloques peronistas, al observar que algunos gobernadores del espacio podrían tomar distancia y conformar sus propias bancadas.

Su última reunión fue con Gerardo Zamora en Santiago del Estero, quien mostró su predisposición para apoyar la aprobación del Presupuesto 2026. De todas formas, dejó en claro cuáles son los reclamos de fondo de la provincia para mantener el respaldo.

Una vez concluido el diálogo con los aliados que acompañaron el Pacto de Mayo, la idea del exlegislador del PRO es evaluar los pasos a seguir con los cuatro gobernadores peronistas, Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Aún resta establecer contacto con Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Valdés (Corrientes), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes) y Jorge Macri (CABA).