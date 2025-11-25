Un incendio de pastizales afectó cuatro hectáreas de un campo en San Benito

Este lunes por la tarde, un incendio de pastizales afectó cuatro hectáreas en las inmediaciones de la Ruta Nacional 12, a la altura de San Benito. El siniestro fue reportado por vecinos de la zona y por llamados al 911, que alertaron sobre la presencia de humo espeso y fuego visible en la zona.

El foco ígneo se desató al sudoeste de Paraná, en la zona de salida hacia Crespo, cerca de la pista Jorge Newbery. Aunque el incendio fue de gran magnitud, el trabajo de los bomberos evitó que el fuego se propagara a otras propiedades cercanas.

Lucas García, integrante de Bomberos Voluntarios, explicó a Canal Once que, al momento de la llegada de los equipos de emergencia, las llamas ya habían consumido gran parte del campo afectado. “Tuvimos un llamado del 911 y de vecinos de la zona como de Santa Fe, donde se visualizaba fuego y humo espeso. Estamos ubicados al sudoeste, saliendo de Paraná, en la orientación de San Benito yendo hacia Crespo”, detalló.

García también subrayó que el fuego avanzó muy rápido, y que el trabajo coordinado de los bomberos fue clave para evitar que las llamas llegaran a un desarmadero ubicado en San Benito.

El rápido avance del fuego y el trabajo de los bomberos

El incendio en el campo fue de magnitud y García confirmó que “el campo en sí se quemó por completo”. La rápida propagación de las llamas, impulsadas por el viento, obligó a la intervención inmediata de bomberos tanto de la Policía como Voluntarios. Las dotaciones trabajaron intensamente para controlar los focos y evitar que el fuego alcanzara otras zonas cercanas. “En el momento en el que llegamos había viento y ahora se están haciendo los últimos focos de incendio. Estamos trabajando en conjunto con bomberos de la policía”, agregó García.

La labor de los bomberos permitió controlar la situación antes de que el fuego afectara estructuras cercanas, lo que podría haber derivado en daños mayores. No obstante, el campo quemado resultó severamente dañado, y los propietarios de las tierras informaron que el fuego arrasó con todo a su paso. Según los comentarios de los dueños de los campos, las llamas avanzaron con gran rapidez, lo que complicó las tareas de control.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el incendio fue intencional o si fue provocado por otras causas. La situación está siendo investigada por las autoridades competentes.