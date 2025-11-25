En Federal, una patota atacó a un joven y le provocó traumatismo de cráneo a la salida de un pool

Un joven de 32 años fue brutalmente agredido por una patota durante la madrugada del sábado en inmediaciones del Club Ferrocarril de Federal. El ataque ocurrió cerca de las 5, cuando el joven caminaba junto a un acompañante tras el cierre de un pool ubicado a unas cuadras del lugar. En ese trayecto, al menos tres personas lo interceptaron y comenzaron a golpearlo violentamente, principalmente en la cabeza.

El subjefe departamental, Lucio Cepeda, explicó a Canal Once que el aviso ingresó “alrededor de las 5 de la mañana”, cuando se informó sobre un joven herido en la vía pública. Según señaló, el acompañante manifestó que “lo habían agredido tres personas mayores de edad”, quienes lo atacaron de forma repentina.

Su estado de salud

Tras la agresión, el joven fue trasladado de inmediato al hospital local y, debido a la gravedad del cuadro, derivado posteriormente al hospital Masvernat de Concordia. Allí se constató que presentaba traumatismo de cráneo producto de los golpes.

Cepeda confirmó que el paciente, de unos 30 años, “está en terapia en estado reservado” y que ingresó bajo medicación. También detalló que, si bien no se detectaron fracturas, “los golpes en la cabeza fueron muy fuertes”, lo que motivó su traslado urgente al centro de mayor complejidad.

Investigación en curso

La Policía trabaja para identificar a los agresores, aunque hasta el momento no hubo personas detenidas. Según indicó el subjefe, “se tienen información sobre algunos datos que se han ido recabando durante la investigación, pero todo se maneja con cautela”. La ausencia de cámaras de seguridad en la zona obliga a depender de testimonios para reconstruir el hecho.

En cuanto al posible móvil, Cepeda sostuvo que “aparentemente no habría motivos”, ya que la víctima habría salido del pool y, tras cruzarse con los agresores, fue atacada. También remarcó que “no es algo común que ocurran estas situaciones en la localidad”, lo que generó preocupación entre los vecinos.

Algunos testigos afirmaron haber visto al joven consumiendo alcohol previamente, aunque desde la Policía aclararon que no se puede determinar si ocurrió algún altercado dentro del local. “Se trabaja con todas las hipótesis, pero no hay elementos firmes que indiquen un conflicto previo”, señaló Cepeda.

El hermano de la víctima radicó la denuncia correspondiente, lo que permitió avanzar con las primeras actuaciones. La investigación continúa abierta mientras se intenta identificar a los responsables de la violenta agresión.