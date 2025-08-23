Los “Pumas” lograron un histórico triunfo ante Nueva Zelanda

Por la segunda fecha del Rugby Championship, la selección argentina recibió a Nueva Zelanda en el estadio José Amalfitani. Nic Berry fue el árbitro del encuentro que se presentó como una especie de revancha para los argentinos, que habían perdido en el debut en Córdoba ante este mismo rival por 41-24.

Los Pumas comenzaron el juego con actitud y determinación. A partir de la búsqueda por el lado corto comenzó a encontrar ventajas y forzar faltas que posibilitaron los penales convertidos por Tomás Albornoz y Juan Mallía (en medio anotó Beauden Barrett) para el 6-3 parcial en favor de Los Pumas a los 15.

Sin embargo, luego de la lesión de Albornoz, los All Blacks hicieron pagar caro al equipo argentino cada uno de sus errores. Es por eso que llegaron los tries de Billy Proctor y Fletcher Newell con los que Nueva Zelanda pasó a ganar por 13-6 a los 26.

Antes del final del primer tiempo, el equipo de Felipe Contepomi encontró respuestas volviendo a las bases del inicio del juego. Es por eso que provocó dos amarillas a su rival (Will Jordan y Tupou Vaa’i) y llegó al try por medio de Juan González, que gracias a la conversión de Santiago Carreras sirvió para poner la parda con la que se fueron al descanso: 13-13.

En el arranque del complemento ambos equipos contaron con chances de penal. Por el lado visitante falló Barrett, que tuvo una mala noche, mientras que en el anfitrión Carreras estuvo fino y anotó dos veces para el 19-13 parcial.

Con la ventaja se crecieron los Pumasque llegaron al try por segunda vez en el partido a través de Gonzalo García. Pablo Matera levantó la pelota y avanzó como una topadora, permitiendo que García apoye su primer try con la camiseta de Argentina y festeje el público local. Carreras convirtió y el parcial era 26-13 a los 19.

Ocho minutos más tarde, los All Blacks reaccionaron y llegó el try de Samisoni Taukei’aho convertido por Damian McKenzie para que el partido quede 26-20 a los 27. Pese a la presión del resultado, Argentina salió bien aprovechando un penal de Carreras para tomar nueve de distancia a los 34 (29-20) y luego tocó resistir.

Con la amonestación de Sevu Reece que se dio un minuto antes del penal favorable a los Pumas, el equipo local tuvo más holgura para manejar el juego y pese a que McKenzie tuvo un penal sobre el final, los Pumas cerraron una victoria histórica como locales.

Argentina venció a Nueva Zelanda por cuarta vez en su historia y por primera vez en suelo nacional. Pese a la victoria, Argentina está última en el grupo por diferencia de puntos, debajo de Sudáfrica (ambos tienen cuatro unidades). El líder es el equipo neozelandés con seis unidades y su escolta es Australia, con ocho.

En la próxima fecha, los de Felipe Contepomi deberán visitar a Australia el sábado 6 de septiembre, desde la 1.30 (hora de Argentina).

-SÍNTESIS-

Argentina 29-23 Nueva Zelanda.



Punto a punto:

3’PT: penal de Tomás Albornoz (ARG).

12’PT: penal de Beauden Barrett (NUE).

15’PT: penal de Juan Mallía (ARG).

20’PT: try de Billy Proctor (NUE).

26’PT: try de Fletcher Newell (NUE).

33’PT: try de Juan González, convertido por Santiago Carreras (ARG).

Resultado parcial: Argentina 13-13 Nueva Zelanda.

12’ST: penal de Santiago Carreras (ARG).

16’ST: penal de Santiago Carreras (ARG).

19’ST: try de Gonzalo García, convertido por Santiago Carreras (ARG).

27’ST: try de Samisoni Taukei’aho, convertido por Damian McKenzie (NUE).

34’ST: penal de Santiago Carreras (ARG).

41’ST: penal de Damian McKenzie (NUE).

Resultado final: Argentina 29-23 Nueva Zelanda.



Formaciones:

Argentina: Mayco Vivas, Julián Montoya, Pedro Delgado; Franco Molina, Pedro Rubiolo; Pablo Matera, Juan González, Joaquín Oviedo; Gonzalo García, Tomás Albornoz, Santiago Chocobares, Lucio Cinti; Mateo Carreras, Bautista Delguy y Juan Mallía.

HC: Felipe Contepomi.



Nueva Zelanda: Ethan de Groot, Codie Taylor, Fletcher Newell; Scott BArrett, Fabian Holland; Tupou Vaa’i, Ardie Savea, Simon Parker; Cortez Ratima, Beauden Barrett, Jordie Barrett, Billy Proctor; Rieko Ioane, Sevu Reece y Will Jordan.

HC: Scott Robertson.



Ingresaron:

-En Argentina: Ignacio Ruiz, Nahuel Tetaz Chaparro, Joel Sclavi, Guido Petti, Marcos Kremer, Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras y Justo Piccardo.



-En Nueva Zelanda: Samisoni Taukei’aho, Tamaiti Williams, Pasilio Tosi, Josh Lord, Wallace Sititi, Finlay Christie, Quinn Tupaea y Damian McKenzie.



Amonestados:

30’PT: Will Jordan (NUE).

33’PT: Tupou Vaa’i (NUE).

33’ST: Sevu Reece (NUE).



Árbitro: Nic Berry.



Estadio: José Amalfitani (Vélez).