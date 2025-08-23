Con un golazo de Di María, Central se quedó con el clásico

Este sábado por la tarde hubo clásico en Rosario. Por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Rosario Central recibió a Newell’s Old Boys en el estadio Gigante de Arroyito. El árbitro fue Darío Herrera, acompañado en el VAR por José Carreras.

El juego comenzó con pierna fuerte y hubo un amonestado por bando antes de los 15 minutos. Rosario Central salió a ser protagonista por tener la localía, pero Newell’s tampoco se quedó atrás e intentó con sus armas apretar al conjunto Canalla.

Las chances de gol tardaron en llegar. A lo largo del primer tiempo apenas hubo aproximaciones para ambos conjuntos, siempre bien resueltas por las defensas que despejaron el peligro. Los arqueros no tuvieron demasiado trabajo y así se fueron al descanso.

La primera chance clara fue para el local, recién a los seis del segundo tiempo. Ángel Di María envió un centro desde la izquierda que Alejo Véliz bajó con el pecho y remató al arco defendido por Juan Espínola. Bien parado, el arquero rechazó con un rebote, pero la jugada no llevó mayor peligro.

Newell’s respondió a los 13 con un balón jugado en largo por Martín Fernández para Carlos González. El atacante avanzó a espaldas de Carlos Quintana y sacó un potente remate que acabó yéndose por encima del travesaño. Fue una oportunidad clarísima para la Lepra, que había aprovechado una falta sobre Véliz en el origen de la jugada.

Con los minutos, el equipo de Ariel Holan volvió a tomar el protagonismo en el juego y sobre el final llegó el premio. A los 37 minutos fue Ángel Di María quien se encargó de la ejecución de un tiro libre a unos 30 metros del arco, en el centro del ataque. El remate del campeón del mundo viajó con un espectacular efecto hacia el ángulo superior izquierdo del arco de Espínola: golazo y 1-0 para el Canalla.

Sobre el final Véliz pudo liquidar el encuentro, pero luego de una muy buena corrida por derecha, eligió el pase en lugar del remate y Quintana, que llegaba por el centro, no alcanzó a empujar para el segundo tanto del anfitrión. El partido acabó 1-0.

El triunfo dejó a los de Ariel Holan en la tercera posición de la Zona B con 10 puntos; mientras que Newell’s está undécimo en la Zona A con seis unidades. En la próxima fecha, Newell’s recibirá a Barracas Central el viernes 29, desde las 19; mientras que el equipo rosarino visitará a Sarmiento de Junín el sábado 30, desde las 19.15.

-SÍNTESIS-

Rosario Central 1-0 Newell’s.



Gol:

37’ST: Ángel Di María.



Expulsado:

39’ST: Luciano Lollo (NEW).



Formaciones:

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra; Ángel Di María, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Alejo Véliz.

DT: Ariel Holan.



Newell’s: Juan Espínola; Ángelo Martino, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Víctor Cuesta; Martín Fernández, Alejo Montero; Luciano Herrera, Éver Banega, Gonzalo Maroni; Carlos González.

DT: Cristian Fabbiani.



Cambios:

23’ST: ingresó David Sotelo por Gonzalo Maroni (NEW).

35’ST: ingresó Agustín Modica por Enzo Copetti (CEN).

39’ST: ingresó Darío Benedetto por Fabián Noguera (NEW).

45’ST: ingresó Gaspar Duarte por Ángel Di María (CEN).

45’ST: ingresó Facundo Mallo por Jaminton Campaz (CEN).

45’ST: ingresó Saúl Salcedo por Alejo Montero (NEW).

45’ST: ingresó Juan García por Martín Fernández (NEW).



Amonestados:

1’PT: Fabián Noguera (NEW).

16’PT: Franco Ibarra (CEN).

16’ST: Emanuel Coronel (CEN).

22’ST: Alejo Véliz (CEN).

28’ST: Juan Espínola (NEW).

36’ST: Martín Fernández (NEW).

39’ST: Ángel Di María (CEN).

46’ST: David Sotelo (NEW).



Árbitro: Darío Herrera. VAR: José Carreras.



Estadio: Gigante de Arroyito.

Video: Liga Profesional.