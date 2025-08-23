Tragedia en “Emily in Paris”: Diego Borella, asistente de dirección, murió repentinamente en pleno rodaje

El asistente, de 47 años, colapsó mientras se preparaba para completar la grabación de la serie en Venecia.

La producción de la popular serie de Netflix Emily in Paris sufrió una tragedia en pleno rodaje de su quinta temporada. El asistente de dirección Diego Borella, de 47 años, murió de manera repentina mientras se preparaba una de las últimas escenas de la nueva entrega en Venecia, Italia.

De acuerdo con medios locales, Borella se desplomó frente al equipo técnico en el Hotel Danieli alrededor de las 7:00 p. m. del jueves 21 de agosto. A pesar de la rápida llegada de los servicios médicos, nada se pudo hacer para salvarle la vida.

El servicio de salud local de Venecia informó: “Nuestra ambulancia llegó a las 18.42 (del jueves por la tarde). Los médicos hicieron intentos de reanimarlo. Pero al final todos los esfuerzos resultaron infructuosos. Alrededor de las 19.30 fue declarado fallecido”.

Según medios italianos como La Repubblica, todo apunta a que Borella sufrió un infarto fulminante.

La muerte del asistente de dirección provocó una pausa inmediata en la grabación de Emily in Paris.

Un portavoz de Paramount Television Studios confirmó el fallecimiento en declaraciones a People: “Estamos profundamente tristes por la repentina partida de un miembro de la familia de producción de Emily in Paris. Nuestros corazones están con la familia y los seres queridos del individuo en este momento increíblemente difícil”.

Fuente: Infobae, Ester Palomino.