Este sábado llega Litoral Stand Up al Mercado Sud

Este sábado los parananenses podrán disfrutar de humor con Litoral Stand Up y propuestas gastronómicas en el Mercado Sud, organizadas entre emprendedores y la Municipalidad de Paraná. La actividad se realiza en el marco de Sabores de las Ferias.

“Se trata de la marca que lanzó la gestión de la intendenta Rosario Romero, a partir de las cuales se impulsan actividades culturales y gastronómicas en las ferias y mercados municipales, que invita a habitarlos de otra manera, además de la actividad comercial propia que es la vida más conocida de los mercados”, explicó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.

En ese sentido, el funcionario destacó el rol de los puesteros en la creación de estos eventos: “Sin su impulso decisivo, no sucedería. En este caso, en el Mercado Sud, se proponen distintos eventos todos los fines de semana, que desde que comenzó a operar han sido algo decisivo en la construcción de esta identidad que el mercado tiene”.

María Paz Gallo, de “Soberana Almacén”, el puesto 7 en el Mercado Sud, detalló que este sábado se podrá disfrutar de “Litoral Stand Up” a partir de las 21 hs, una noche de comedia también a la gorra. Se sugiere hacer reservas. “Estamos muy agradecidos por el apoyo de la gestión municipal en el impulso de estas propuestas que complementan la labor diaria en el Mercado Sud”.

Ruíz: “Esperamos hacer reír a todos”

Belisario Ruíz, de “Litoral Stand Up Comedy”, dijo que el grupo está “muy contento de participar en estas actividades organizadas en el Mercado Sud”.

En ese sentido, confirmó que presentarán el show 2025: “Vamos a estar cinco comediantes: Nacho Koornstra, Mateo Izza, Lisandro Riera, Ignacio Grunbaum y yo, haciendo un show de aproximadamente una hora y cuarto”. La entrada será a la gorra y se podrá disfrutar de comida y bebida.

Ruiz agregó que el humor del show es de observación y familiar, lo que permite atraer a un amplio espectro de público: “Cada comediante tiene una mirada muy distinta, así que habrá variedad. Esperamos hacer reír a todos y ofrecer una noche inolvidable”.