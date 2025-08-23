Un automóvil volcó al ingreso de Concepción del Uruguay

La Policía fue alertada alrededor de las 6:10 que se había producido un vuelco en el ingreso a Concepción del Uruguay. El conductor sufrió lesiones menores y aparentemente tendría alcoholemia positiva.

Un automóvil volcó en la madrugada de hoy en la intersección de las calles J. J. Bruno y 36 del Oeste de Concepción del Uruguay. El conductor -un hombre de 54 años-, fue asistido en el lugar y no sufrió lesiones de gravedad.

El hecho se produjo alrededor de las 6:10, cuando la Policía fue alertada sobre el vuelco de un automóvil Ford Fiesta de color negro. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron el vehículo con las ruedas hacia arriba y a su conductor lesionado en el interior. Personal de Gendarmería Nacional también se encontraba en el lugar asistiendo al conductor.

Inmediatamente, se comisionó a una ambulancia y a los Bomberos Voluntarios para asistir al conductor. El médico de la Policía constató que las lesiones eran de carácter leve. Si bien el conductor no pudo prestar declaración en el lugar debido a su aparente estado de ebriedad, el incidente no provocó mayores complicaciones.