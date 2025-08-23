Estudiantes ganó y calentó la previa del TDI "A" ante Jockey

Estudiantes logró un gran triunfo como local (Foto: Instagram - Jano Colcerniani).
Este sábado hubo acción correspondiente a una nueva fecha del Torneo Regional del Litoral. El Top 9 y la Segunda División jugaron la 13ª fecha de sus respectivos torneos; mientras que la Tercera jugó la 11ª fecha. Jugaron Estudiantes, Tilcara y Universitario de Concepción del Uruguay; mientras que el Paraná Rowing Club quedó libre.
Top 9
En el Top 9 el gran ganador de la fecha es el Club Estudiantes de Paraná. En su sede del Parque Urquiza venció a Jockey de Rosario por 31-25 y llegó a los 41 puntos, con los que está segundo en la tabla de posiciones. El líder es el conjunto rosarino, que tiene 50, y que además será el rival del CAE en los cuartos de final del Torneo Del Interior A el próximo fin de semana.
La próxima fecha del Top 9 se jugará recién el seis de septiembre: Estudiantes visitará a Jockey de Venado Tuerto y el Paraná Rowing Club, que en esta jornada quedó libre, recibirá a Old Resian con el objetivo de subir desde el séptimo lugar, en el que está con 25 unidades.
-Resultados | Fecha 13
Estudiantes 31-25 Jockey (R).
Duendes 31-14 CRAI.
Gimnasia (R) 35-26 Santa Fe RC.
Old Resian 29-25 Jockey (VT).
Libre: Rowing.
-Posiciones:
1°) Jockey (R): 50 puntos.
2°) Estudiantes: 41.
3°) Duendes: 38.
4°) Gimnasia (R): 33.
5°) Santa Fe RC: 32.
6°) Old Resian: 30*.
7°) Rowing: 25.
8°) CRAI: 22*.
9°) Jockey (VT): 1.
*Deben jugar entre sí por la fecha 11.
-Próxima fecha (14°)
Jockey (VT) - Estudiantes.
Rowing - Old Resian.
CRAI - Gimnasia (R).
Jockey (R) - Duendes.
Libre: Santa Fe RC.
Segunda División
En la Segunda División hubo un importante triunfo del Club Tilcara. Como visitante, el Verde paranaense derrotó a Logaritmo por 19-17 y así llegó a 43 puntos, con los que permanece en el segundo lugar. No pudo descontarle a Universitario de Rosario, que le ganó a Alma Juniors por 41-24 y llegó a 56 unidades. En la próxima fecha, el Verde recibirá a Provincial, que llegará tras ganarle a CRaR por 15-13.
-Resultados | Fecha 13
Logaritmo 17-19 Tilcara.
Alma Juniors 24-41 Universitario (R).
Los Caranchos 45-18 Gimnasia (P).
Provincial 15-13 CRaR.
Libre: Universitario (SF).
-Posiciones
1°) Universitario (R): 56.
2°) Tilcara: 43.
3°) Los Caranchos: 40.
4°) Alma Juniors: 36.
5°) Provincial: 28.
6°) CRaR: 24.
7°) Logaritmo: 21.
8°) Universitario (SF): 14.
9°) Gimnasia (P): 12.
-Próxima fecha (14°)
Tilcara - Provincial.
Universitario (R) - Logaritmo.
Gimnasia (P) - Alma Juniors.
Universitario (SF) - Los Caranchos.
Libre: CRaR.
Tercera División
En la Tercera División hubo festejo en Concepción del Uruguay. Universitario logró un gran triunfo frente a Querandí RC por 31-15 y de esta manera salió del último lugar. Con 13 puntos, superó a Regatas & Belgrano de San Nicolás, que en esta fecha quedó libre y en la próxima será rival del conjunto uruguayense en un mano a mano para evitar el último puesto.
-Resultados | Fecha 11
Universitario (CdU) 31-15 Querandí RC.
Brown (SV) 34-32 La Salle.
Cha Roga 32-18 Los Pampas.
Libre: Regatas & Belgrano.
-Posiciones:
1°) La Salle: 45 puntos.
2°) Los Pampas: 31.
3°) Cha Roga: 27.
4°) Querandí RC: 22.
5°) Brown SV: 21.
6°) Universitario (CdU): 13.
7°) Regatas & Belgrano (SN): 11.
-Próxima fecha (12°)
Regatas & Belgrano - Universitario (CdU).
La Salle - Cha Roga.
Querandí RC - Brown (SV).
Libre: Los Pampas.