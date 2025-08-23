Estudiantes ganó y calentó la previa del TDI "A" ante Jockey

Este sábado hubo acción correspondiente a una nueva fecha del Torneo Regional del Litoral. El Top 9 y la Segunda División jugaron la 13ª fecha de sus respectivos torneos; mientras que la Tercera jugó la 11ª fecha. Jugaron Estudiantes, Tilcara y Universitario de Concepción del Uruguay; mientras que el Paraná Rowing Club quedó libre.

Top 9

En el Top 9 el gran ganador de la fecha es el Club Estudiantes de Paraná. En su sede del Parque Urquiza venció a Jockey de Rosario por 31-25 y llegó a los 41 puntos, con los que está segundo en la tabla de posiciones. El líder es el conjunto rosarino, que tiene 50, y que además será el rival del CAE en los cuartos de final del Torneo Del Interior A el próximo fin de semana.

La próxima fecha del Top 9 se jugará recién el seis de septiembre: Estudiantes visitará a Jockey de Venado Tuerto y el Paraná Rowing Club, que en esta jornada quedó libre, recibirá a Old Resian con el objetivo de subir desde el séptimo lugar, en el que está con 25 unidades.

-Resultados | Fecha 13

Estudiantes 31-25 Jockey (R).

Duendes 31-14 CRAI.

Gimnasia (R) 35-26 Santa Fe RC.

Old Resian 29-25 Jockey (VT).

Libre: Rowing.



-Posiciones:

1°) Jockey (R): 50 puntos.

2°) Estudiantes: 41.

3°) Duendes: 38.

4°) Gimnasia (R): 33.

5°) Santa Fe RC: 32.

6°) Old Resian: 30*.

7°) Rowing: 25.

8°) CRAI: 22*.

9°) Jockey (VT): 1.

*Deben jugar entre sí por la fecha 11.



-Próxima fecha (14°)

Jockey (VT) - Estudiantes.

Rowing - Old Resian.

CRAI - Gimnasia (R).

Jockey (R) - Duendes.

Libre: Santa Fe RC.

Segunda División

En la Segunda División hubo un importante triunfo del Club Tilcara. Como visitante, el Verde paranaense derrotó a Logaritmo por 19-17 y así llegó a 43 puntos, con los que permanece en el segundo lugar. No pudo descontarle a Universitario de Rosario, que le ganó a Alma Juniors por 41-24 y llegó a 56 unidades. En la próxima fecha, el Verde recibirá a Provincial, que llegará tras ganarle a CRaR por 15-13.

-Resultados | Fecha 13

Logaritmo 17-19 Tilcara.

Alma Juniors 24-41 Universitario (R).

Los Caranchos 45-18 Gimnasia (P).

Provincial 15-13 CRaR.

Libre: Universitario (SF).



-Posiciones

1°) Universitario (R): 56.

2°) Tilcara: 43.

3°) Los Caranchos: 40.

4°) Alma Juniors: 36.

5°) Provincial: 28.

6°) CRaR: 24.

7°) Logaritmo: 21.

8°) Universitario (SF): 14.

9°) Gimnasia (P): 12.



-Próxima fecha (14°)

Tilcara - Provincial.

Universitario (R) - Logaritmo.

Gimnasia (P) - Alma Juniors.

Universitario (SF) - Los Caranchos.

Libre: CRaR.

Tercera División

En la Tercera División hubo festejo en Concepción del Uruguay. Universitario logró un gran triunfo frente a Querandí RC por 31-15 y de esta manera salió del último lugar. Con 13 puntos, superó a Regatas & Belgrano de San Nicolás, que en esta fecha quedó libre y en la próxima será rival del conjunto uruguayense en un mano a mano para evitar el último puesto.

-Resultados | Fecha 11

Universitario (CdU) 31-15 Querandí RC.

Brown (SV) 34-32 La Salle.

Cha Roga 32-18 Los Pampas.

Libre: Regatas & Belgrano.



-Posiciones:

1°) La Salle: 45 puntos.

2°) Los Pampas: 31.

3°) Cha Roga: 27.

4°) Querandí RC: 22.

5°) Brown SV: 21.

6°) Universitario (CdU): 13.

7°) Regatas & Belgrano (SN): 11.



-Próxima fecha (12°)

Regatas & Belgrano - Universitario (CdU).

La Salle - Cha Roga.

Querandí RC - Brown (SV).

Libre: Los Pampas.