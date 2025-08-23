Están los convocados de Patronato para enfrentar a Colegiales

Valentín Pereyra, autor del gol ante Arsenal, no está en la convocatoria por acumulación de amarillas.

Este sábado por la noche, el cuerpo técnico de Patronato confirmó la lista de convocados con la que el Patrón visitará a Colegiales.

Gabriel Gómez recuperó a dos de sus habituales titulares y los incluyó en la citación para el duelo de este domingo a las 13, por la 28ª fecha de la Zona A en la Primera Nacional. Tanto Gabriel Díaz como Federico Castro cumplieron con su fecha de suspensión y vuelven a formar parte del plantel.

Los elegidos para esta fecha son los siguientes:

-Arqueros: Alan Sosa y Juan Mazza.

-Defensores: Gonzalo Asís, Santiago Bellatti, Facundo Díaz, Gabriel Díaz, Ian Escobar, Fernando Moreyra y Julián Navas.

-Mediocampistas: Juan Barinaga, Marcos Enrique, Santiago Gallucci Otero, Matías Pardo, Augusto Picco, Maximiliano Rueda y Guillermo Sánchez.

-Delanteros: Joaquín Barolín, Alan Bonansea, Federico Castro y Julián Marcioni.

La mala noticia pasa por la baja de Emanuel Moreno, que no formará parte de la convocatoria debido a que sufrió una sobrecarga muscular en su pierna izquierda. Eso obligará al entrenador a introducir una variante extra a las que probablemente ya tenía pensadas dentro del equipo.

Respecto a la nómina anterior se produce la ausencia de Valentín Pereyra, autor del gol en la victoria frente a Arsenal, por acumulación de amarillas. Pereyra y Moreno salen de la lista en la que ingresan Gabriel Díaz y Federico Castro, que probablemente estén desde el arranque en el duelo frente a Colegiales.

De no mediar nada extraño, el equipo iría con: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti, Fernando Moreyra, Ian Escobar; Juan Barinaga, Santiago Gallucci Otero; Julián Marcioni, Alan Bonansea y Federico Castro.